Guterres, Onu: “Siamo fuori strada, corsa contro il tempo per uscire dai combustibili fossili”

“Siamo in una corsa contro il tempo. Come ho detto all'apertura della Cop28, il nostro pianeta si trova a pochi minuti dalla mezzanotte per il limite di 1,5 gradi. E l'orologio continua a ticchettare. La Cop28 dovrebbe concludersi domani, ma ci sono ancora grandi lacune da colmare. Ora è il momento della massima ambizione e della massima flessibilità”. Lo ha detto attraverso un comunicato il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, secondo cui “ministri e negoziatori devono andare oltre le linee rosse arbitrarie, le posizioni trincerate e le tattiche di blocco. È tempo di dare il massimo per negoziare in buona fede e raccogliere la sfida lanciata dal presidente della Cop, Sultan Ahmed Al Jaber”.

“È tempo di cercare un compromesso per trovare soluzioni, senza compromettere la scienza o la necessità di raggiungere la massima ambizione - ha aggiunto Guterres - Nel nostro mondo fratturato e diviso, la Cop28 può dimostrare che il multilateralismo rimane la nostra migliore speranza per affrontare le sfide globali. Nello specifico, chiedo alle Parti di garantire la massima ambizione su due fronti: in primo luogo, l'ambizione di ridurre le emissioni di gas serra. In secondo luogo, l'ambizione di garantire la giustizia climatica. Il Global Stocktake deve offrire un piano chiaro per triplicare le energie rinnovabili, raddoppiare l'efficienza energetica e concentrarsi unicamente sull'affrontare la causa principale della crisi climatica: la produzione e il consumo di combustibili fossili”.

“Naturalmente - prosegue il segretario generale dell'Onu - la trasformazione non avverrà dall'oggi al domani. La decarbonizzazione creerà milioni di nuovi posti di lavoro dignitosi, ma i governi devono anche garantire sostegno, formazione e protezione sociale per coloro che potrebbero subire impatti negativi. Allo stesso tempo, occorre affrontare anche le esigenze dei paesi in via di sviluppo fortemente dipendenti dalla produzione di combustibili fossili. Ma è essenziale che il Global Stocktake riconosca la necessità di eliminare gradualmente tutti i combustibili fossili in un arco di tempo coerente con il limite di 1,5 gradi - e di accelerare una transizione energetica giusta, equa e ordinata per tutti”.

“Una transizione - spiega - che tenga conto del principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle capacità riflessive, alla luce delle circostanze nazionali - non per ridurre l'ambizione ma per combinare ambizione ed equità. Questo è il motivo per cui ho proposto il Patto di solidarietà climatica, in cui i grandi emettitori compiono ulteriori sforzi per ridurre le emissioni e i paesi più ricchi sostengono le economie emergenti affinché siano in grado di farlo. Le tempistiche e gli obiettivi potrebbero essere diversi per i paesi a diversi livelli di sviluppo, ma devono tutti essere coerenti con il raggiungimento dello zero netto globale entro il 2050 e preservando l'obiettivo di 1,5 gradi”.

“In secondo luogo - dice ancora - è tempo di avere maggiori ambizioni in materia di giustizia climatica. La Cop28 è iniziata con due passi incoraggianti: l'accordo per rendere operativo il Fondo per le perdite e i danni e la ricostituzione del Fondo verde per il clima. È un inizio, ma serve molto di più. Molti paesi in via di sviluppo stanno annegando nel debito, non hanno spazio fiscale e si agitano nel caos climatico. Abbiamo bisogno che tutti gli impegni assunti dai paesi sviluppati in materia di finanza e adattamento siano rispettati - in modo completo e trasparente. Abbiamo bisogno di maggiori capitali e di una riforma del modello di business delle banche multilaterali di sviluppo per aumentare massicciamente il sostegno diretto - e per mobilitare molti più finanziamenti privati ​​a costi ragionevoli per gli sforzi di azione climatica dei paesi in via di sviluppo”.

“E abbiamo bisogno di molta più ambizione di adattamento. La Cop28 deve inviare segnali chiari che i governi hanno compreso la portata della sfida dell'adattamento e che si tratta di una priorità non solo per i paesi in via di sviluppo, ma per il mondo intero. Accolgo con favore il consenso emergente per un nuovo quadro sull'adattamento con una serie di obiettivi misurabili per stimolare l'azione. Ma un quadro senza mezzi di attuazione è come un'auto senza ruote. Il raddoppio dei finanziamenti per l'adattamento a 40 miliardi di dollari entro il 2025 deve essere un primo passo verso lo stanziamento di almeno la metà di tutti i finanziamenti per il clima verso l'adattamento. Guardando al futuro, i prossimi due anni sono cruciali”.

“In primo luogo, stabilire un nuovo e significativo obiettivo globale di finanza climatica oltre il 2025, che rifletta la portata e l'urgenza della sfida climatica. In secondo luogo, che i governi preparino e presentino nuovi piani d'azione nazionali per il clima - o contributi determinati a livello nazionale - che coprano l'intera economia, coprano tutti i gas serra e siano pienamente allineati con il limite di temperatura di 1,5 gradi. I governi devono lasciare Dubai con una chiara comprensione di ciò che è necessario da qui alla Cop30 in Brasile. Quindi, mentre ci avviciniamo al traguardo della Cop28, il mio messaggio principale è chiaro: dobbiamo concludere la Cop28 con un risultato ambizioso che dimostri un'azione decisiva e un piano credibile per mantenere in vita l'1,5 e proteggere coloro che sono in prima linea nella crisi climatica”.