Il ministro Pichetto Fratin: "Trovare un sito nucleare entro questa legislatura è un dovere"

"Secondo me è un nostro dovere individuare entro questa legislatura il sito per il deposito nazionale dei rifiuti nucleari, perché abbiamo le cantine degli ospedali d'Italia con le scorie radioattive. In tutto il territorio italiano ci sono ospedali che producono ogni giorno scorie nucleari. Da qualche parte dobbiamo metterle. Non possiamo mandare tutti gli italiani a far la pet (tomografia ad emissione di positroni, n.d.r.) in Francia!". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine della presentazione dei rapporti dell'Enea sull'efficientamento energetico degli edifici.

Il commento di Pichetto va in inserito nel quadro più ampio del dibattito aperto, in realtà mai chiuso, sullo smaltimento delle scorie nucleari dopo la pubblicazione dal parte del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica della mappa delle aree idonee per il deposito nazionale delle scorie nucleari in una lista denominata Carta nazionale delle aree idonee per il deposito nazionale delle scorie radioattive (Cnai). Sono 5 zone ben precise, su 6 regioni.

In Piemonte, 5 siti: la zona adatta è in provincia di Alessandria, nei comuni di Bosco Marengo, Novi Ligure, Alessandria, Oviglio, Quargnento, Castelnuovo Bormida, Sezzadio, Fubine Monferrato.

Il Lazio ha il maggior numero di siti idonei, 21, tutti nel Viterbese, nei comuni di Montalto di Castro, Canino, Cellere, Ischia di Castro, Soriano nel Cimino, Vasanello, Vignanello, Corchiano, Gallese, Tarquinia, Tuscania, Arlena di Castro, Piansano, Tessennano.

In Sardegna, gli 8 siti sono concentrati fra la provincia di Oristano e quella di Sud Sardegna, a Albagiara, Assolo, Usellus, Mandas, Siurgius Donigala, Segariu, Villamar, Setzu, Tuili, Turri, Ussaramanna, Nurri, Ortacesus, Guasila.

Fra Puglia e Basilicata sono concentrati 15 siti: fra la provincia di Matera (Montalbano Jonico, Matera, Bernalda, Montescaglioso, Irsina) e i comuni di Altamura, Laterza e Gravina, con una appendice nel Potentino, a Genzano di Lucania.

In Sicilia si trova la quinta e ultima zona, nel Trapanese, con 2 aree idonee a Calatafimi, Segesta e Trapani.

Le reazioni: deputati Pd, 'no a deposito scorie nucleari nel Trapanese'

Dopo che la Carta delle aree idonee per il deposito nazionale delle scorie radioattive (Cnai) ha individuato le cinque zone italiane non si sono fatte attendere le reazioni.

"Pensare di trasformare una porzione di territorio della provincia di Trapani in una discarica di rifiuti nucleari è una follia nella follia: non solo perché le aree individuate, quelle di Calatafimi Segesta e Fulgatore, sono zone a forte valenza agricola e turistica, ma anche perché trasferire le scorie in Sicilia, via mare, significherebbe un aggravio di costi del tutto ingiustificabile. Oltre che un incremento del rischio di inquinamento ambientale che potrebbe provocare danni inimmaginabili". Così il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo, la deputata nazionale Giovanna Iacono e il deputato trapanese dei Dem Dario Safina.

Insorge anche Cgil Sardegna, che con il segretario generale Fausto Durante, annuncia "la contrarietà del sindacato e l'impegno alla mobilitazione del mondo del lavoro per scongiurare ogni possibile rischio che le scorie arrivino su un'Isola il cui sviluppo è, oltretutto, già compromesso dalla vastità delle servitù militari". E aggiunge: "Sconcertante che la Sardegna non sia stata totalmente esclusa dall'elenco delle aree idonee a ospitare il deposito di scorie nucleari e che siamo qui a discutere, ancora una volta, dell'inopportunità di quell'ipotesi paventata dal governo nazionale". Al fronte del “no” si unisce anche Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna, che da presidente della Regione aveva indetto nel 2011 il referendum richiesto dai comitati contro tale ipotesi: "Eravamo, siamo e sempre saremo contrari alla realizzazione in Sardegna di un deposito di scorie nucleare".

Arriva un netto rifiuto anche dal Piemonte: "Ci sono 5 siti in Piemonte, tutti in provincia di Alessandria, tra quelli ritenuti idonei a ospitare il deposito di scorie nucleari ed è già partita la mobilitazione contro l'ipotesi che uno possa essere scelto. Già oggi ci siamo sentiti tra sindaci. Siamo determinati nel proseguire la nostra battaglia e, nel caso in cui fosse necessario, anche attraverso vie legali. La partita non è ancora chiusa, siamo pronti a combattere", dice Gianluca Colletti, sindaco di Castelletto Monferrato e responsabile Enti Locali di Forza Italia Alessandria.