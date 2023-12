In arrivo il bel tempo, da domenica rialzo delle temperature

Nel dettaglio:

Le previsioni per oggi , 16 dicembre, secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare.

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso con aumento dell'umidità in serata associato a riduzione della visibilità sulla Pianura padana specie lungo il corso del Po.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio; nuvolosità più diffusa sull'Adriatico con rovesci e isolati temporali nelle zone interne dell'Abruzzo, in rapido miglioramento; attese nevicate in Abruzzo e Marche meridionali da 700-800 metri.

Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare con rovesci su Gargano, Subappennino Dauno, Campania interna, Sicilia settentrionale e rilievi calabresi, in graduale miglioramento tra pomeriggio e sera; locali nevicate al di sopra dei 900-1000 metri sull'Appennino dalla sera.

Le previsioni per domani , domenica 17 dicembre.

Nord: cielo generalmente sereno ma con foschie dense e nebbie fino a tarda mattina e nuovamente dopo il tramonto sulla Pianura padana.

Centro e Sardegna: nubi basse anche estese sulla Sardegna orientale ma sostanzialmente innocue; cielo generalmente sereno su Sardegna occidentale e regioni peninsulari, salvo residui e locali annuvolamenti nella notte sull'Appennino marchigiano e abruzzese.

Sud e Sicilia: su Sicilia orientale e Calabria ionica da parzialmente a molto nuvoloso con locali piogge che saranno più probabili sulla Sicilia orientale; ampio e prevalente soleggiamento sul resto del Sud salvo locali addensamenti fino al primo mattino specie su Nord Sicilia e Basilicata.

Temperature: minime in aumento anche marcato su Alpi e Prealpi e in misura minore su Sicilia sud-orientale, stazionarie su Est Sardegna, Liguria, Appennino toscano ed emiliano-romagnolo, in calo sul resto del paese; massime stazionarie sulla Sardegna, in calo su Sicilia sud-orientale, Est Emilia-Romagna e restante Pianura padana, in generale aumento sul restante territorio e anche marcato su Alpi e Prealpi.