La Giunta del Senato su Gasparri: no a incompatibilità con il ruolo in una società di cyber-security

Per la Giunta elezioni e immunità del Senato della Repubblica non c'è incompatibilità tra il ruolo di parlamentare del capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, e quello di presidente della società di sicurezza informatica Cyberealm, sebbene il senatore azzurro non lo abbia dichiarato nella documentazione che ogni parlamentare deve produrre sulle sue attività. A votare a favore di questa valutazione sono stati i partiti della maggioranza di governo e Italia Viva. Contrarie le altre opposizioni, che avrebbero voluto un'integrazione documentale utile a capire le funzioni della società Cyberealm e di eventuali partecipate. Dopo questa decisione, non ci sarà bisogno di un voto in aula. Il caso era stato sollevato da un'inchiesta tramessa su Rai3 durante la puntata di Report dello scorso 3 dicembre.

Nell'immediato né Gasparri né altri esponenti del centrodestra hanno commentato il voto in Giunta. Critiche sono giunte dalle opposizioni: per il capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato ed ex ministro, Stefano Patuanelli, “oggi viene messo nero su bianco il fatto che un senatore della Repubblica possa contemporaneamente fare il lobbista per una società privata. Siamo di fronte a un precedente pericolosissimo per le nostre istituzioni e per l'assetto della democrazia”. La segretaria del Partito democratico Elly Schlein parla di “un fatto clamoroso” e aggiunge: "È una questione di opportunità politica. Maurizio Gasparri dovrebbe dismettere quella partecipazione. Lui era nella scorsa legislatura presidente dell'organo che oggi si è espresso, le regole le conosce.Non c'è trasparenza su cosa faccia la società presieduta da Gasparri. Vorremmo capire chi sono i soci. Per questo motivo abbiamo chiesto supplemento di informazioni e non ci fermeremo finchè non ci sarà chiarezza", aggiunge.

Ieri Gasparri aveva fatto sapere di avere intenzione di querelare Report ("un programma Rai che ha ripetutamente disinformato"), insieme ad altre “testate giornalistiche e persone fisiche” . In tutta risposta Sigfrido Ranucci, conduttore e autore della trasmissione, aveva scritto sul suo profilo Facebook che la trasmissione tornerà sulla vicenda il prossimo 7 gennaio “con delle novità”.