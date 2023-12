Lutto nel mondo della musica country, morta la bassista delle Chicks in un incidente stradale

Laura Lynch, tra le fondatrici del gruppo musicale country Dixie Chicks, più note con il nome The Chicks, è morta in un incidente stradale nel Texas occidentale venerdì sera. Lo ha confermato suo cugino Michael Lynch a Cbs News.

Bassista, Lynch ha fondato la band nel 1989, insieme a Martie Maguire ed Emily Strayer. Il gruppo registrò tre album insieme prima che Lynch se ne andasse e fu sostituita da Natalie Maines, dando vita all'attuale trio di Maines, Maguire e Strayer. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas ha dichiarato che la donna è morta dopo essere rimasta coinvolta in una collisione tra due veicoli vicino alla città di El Paso. Le attuali componenti dell band hanno dichiarato in un post su Instagram di essere "scioccate e rattristate". E ancora: "Abbiamo un posto speciale nei nostri cuori per il tempo che abbiamo trascorso suonando musica, ridendo e viaggiando insieme".