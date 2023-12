Maltempo: allerta gialla in 8 regioni dalla Toscana alla Sicilia

Pioggia, freddo e neve. La prima perturbazione di dicembre ha fatto scattare per la giornata di oggi un'allerta gialla in otto regioni: si tratta di Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nel bollettino della Protezione Civile si legge che il rischio sono le piogge e i temporali intensi. Un’allerta che riguarda soprattutto i bacini dei fiumi a rischio idraulico e idrogeologico. Difficoltà anche per le isole dalle Eolie, le Egadi, Ustica all'isola di Pantelleria.