Dopo il clima primaverile prima inversione di rotta per Capodanno

Iniziamo a salutare l'anticiclone che ha tenuto compagnia, assieme a molta nebbia, per la prima parte delle festività natalizie in quasi tutta Italia.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni restituiscono una mappa che sarà sempre più coperta da nubi con piogge che interesseranno il settore tirrenico, quindi il nord del Paese per poi estendersi su quasi tutta la penisola fino al 31 dicembre - 1 gennaio, giornate in cui l'Italia risulterà toccata da nubi più o meno estese, ma - secondo l'Aeronautica militare - “innocue”, specie nella giornata di lunedì.

Le previsioni nel dettaglio

Oggi, mercoledì 27

Al nord: molte nubi basse e stratificate in Pianura Padana, Liguria ed Appennino emiliano, con nebbie diffuse in Pianura Padana, in parziale diradamento durante le ore centrali, e deboli piogge sulla Liguria centrorientale; cielo sereno o al più velato sul resto del Settentrione.

Centro e Sardegna: addensamenti bassi sulle regioni tirreniche, Marche ed Umbria, con foschie dense nelle vali interne, in diradamento già dal tardo mattino; cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Sud e Sicilia: nubi basse sulle regioni tirreniche peninsulari, Sicilia tirrenica e occidentale; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Meridione.

Temperature: minime in diminuzione su Alpi, Prealpi, Appennino, regioni tirreniche peninsulari e Sardegna, in aumento in pianura padana, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione su Alpi, Prealpi, Appennini ed isole maggiori, stazionarie sul resto del Paese. Venti: deboli di direzione variabile. Mari: poco mossi tutti i bacini , al più localmente mosso lo Ionio.