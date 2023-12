Patto di stabilità, la Germania chiede più rigore su deficit. Gentiloni: "Domani accordo al 51%"

Il tema che contrappone i Paesi dell'Unione è sempre lo stesso: c'è chi preme per un calo di disavanzo e debito pubblico (i cosiddetti paesi frugali, come la Germania), e chi auspica maggiore flessibilità delle regole e spazio per gli investimenti (l'Italia è tra questi). Il negoziato sulla governance economica europea, il Patto di Stabilità, andrà avanti ad oltranza oggi in serata, e continuerà domani formalmente durante l'Ecofin (la riunione decisionale dei ministi delle Finanze dell'Unione). Ai Paesi con il debito oltre il 90% del Pil, come il nostro, viene chiesto che dopo il rientro entro il 3% del deficit sul Pil, scatti un calo del debito dell’1% annuo (0,5% per chi sta tra 60 e 90% del Pil).

Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, insiste sulla necessità di prevedere obblighi di risanamento rafforzati per i Paesi sotto procedura per deficit eccessivo. "Ci servono regole che siano realistiche e al tempo stesso sufficienti, ci serve un percorso affidabile verso livelli di debito e deficit più bassi". Il ministro tedesco ha riconosciuto i progressi fatti in questa trattativa, in particolare con la Francia, ma ha anche avvertito del persistere di elementi "da discutere". In particolare "i deficit eccessivi vanno trattati in maniera diversa dalle procedure ordinarie - ha detto -: è nel migliore interesse della stabilità economica dell'Ue e dell'Unione monetaria in particolare", ha detto.

Il Commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo all'Eurogruppo, a chi gli chiedeva quante chances di accordo ci fossero sulla riforma e se ritiene che possa esserci un accordo domani mattina ha detto: "Un 51% di probabilità, sì".

"Sapete che abbiamo avanzato una proposta come Commissione, questa è una proposta equilibrata e lavoriamo per avere una conclusione bilanciata anche da parte del Consiglio e penso che questa sarà la notizia più importante del giorno o della notte, non lo so, vedremo, o della mattina, ha specificato Gentiloni.

La ministra delle Finanze finlandesi, Riikka Purra, si è dichiarata non ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo: “Ci sono tanti aspetti aperti e il diavolo sta nei dettagli”.

"Sarà una lunga notte", ha detto la presidente di turno dell'Ecofin, la ministra spagnola Nadia Calviño: "Abbiamo fatto progressi nell'ultima settimana, intensificando i contatti a livello tecnico e politico: ci sono state più di 40 riunioni multilaterali, e contatti bilaterali praticamente costanti. E su questa base, la presidenza spagnola ha messo sul tavolo una proposta di compromesso che cerca di avere regole più semplici, più facili da applicare, più realistiche, più adattate alla realtà economica attuale, e anche più equilibrate".

"Regole - ha rilevato la presidente dell'Ecofin - che garantiscano di avere percorsi credibili di riduzione del debito in modo compatibile con lo stimolo all'investimento produttivo e alla crescita economica. E per questo, la proposta della presidenza preserva gli elementi fondamentali della proposta originaria della Commissione europea, con regole adattate alle caratteristiche di ciascuno Stato membro, che assicurino un impatto anticiclico della politica di bilancio, e che in più garantiscano l'equilibrio tra la riduzione del debito e lo stimolo alla crescita economica".

Per il vice presidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis "Ci sono ancora delle differenze tra gli Stati membri sulle regole fiscali, ma se tutti gli Stati approcciano questo processo in maniera costruttiva penso che queste differenze siano superabili".

Un diplomatico Ue, che si esprime oggi anonimamente con la stampa, è stato chiesto se sia l'Italia a voler porre veti sul patto. "Tutti stanno venendo a questo meeting con una attitudine positiva e costruttiva e l'Italia non è un'eccezione. Tutti vogliono trovare un accordo. Se troviamo un accordo in cui tutti siano rappresentati" questo "darebbe un segno che sia un accordo bilanciato", ha detto.

Il documento italiano approvato in Commissione Bilancio al Senato

Avviare una "riflessione ulteriore con le competenti istituzioni europee sulla necessità di superare un quadro di governance economica dell'Ue imperniato sul rispetto dei parametri del 3% del deficit e del 60% del debito". Lo prevede tra le altre cose la risoluzione approvata dalla commissione Bilancio del Senato sul Patto di Stabilità. Il documento impegna il Governo a proseguire i negoziati in sede Ue e "in caso di mancata intesa a livello europeo entro la fine del 2023" a sostenere "laddove ricorrano le condizioni, la proroga della clausola di salvaguardia generale del Patto in attesa di una proposta che ottenga il consenso degli Stati membri".

Tra gli altri impegni c'è la conciliazione delle "esigenze di una graduale e realistica riduzione del debito con la previsione di adeguati spazi fiscali per le politiche di stabilizzazione del ciclo economico e per le politiche strutturali di supporto alla crescita economica e allo sviluppo duraturo, nell'equilibrio di medio e lungo termine della bilancia dei pagamenti". Si chiede, inoltre, che "siano meglio chiariti i contenuti e le effettive modalità di definizione della traiettoria tecnica, finalizzata a guidare il dialogo con gli Stati membri per individuazione del percorso di contenimento dell'aggregato di spesa e la relativa diminuzione del rapporto debito/pil, prevedendo, inoltre, che l'individuazione delle modalità di attuazione del piano spettino al Governo e al Parlamento dello Stato membro".