Per Biden è "ovvio" che Trump ha sostenuto l'insurrezione. Il tycoon: "Interferenza elettorale"

“È ovvio che Trump abbia sostenuto un'insurrezione”: con la consueta chiarezza – che di solito rende facile interpretare il suo pensiero, altre lo espone a scivolose dichiarazioni al limite dell’incidente diplomatico – il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato la sentenza della Corte Suprema del Colorado che ha escluso Donald Trump dalle primarie per la nomination repubblicana alle prossime elezioni presidenziali, con l’accusa di essere l’ispiratore principale dell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

Parlando con i giornalisti a Milwaukee, in Wisconsin, il capo della Casa Bianca ha sottolineato che “spetta alla Corte prendere la decisione di applicare o meno il 14esimo emendamento”, che impedisce a funzionari pubblici di candidarsi ad un incarico se coinvolti in un'insurrezione. “Certamente l'ha sostenuta. Non c'è nessun dubbio al riguardo. E adesso sta rincarando la dose” ha incalzato l’inquilino di Pennsylvania Avenue.

Intanto, il diretto interessato bolla come “interferenza elettorale” e una “vergogna per il nostro Paese” la sentenza della Corte Suprema del Colorado. Donald Trump lo scrive sul suo social Truth dopo essere stato escluso dalle primarie di quello Stato. “Biden – aggiunge in un altro post – dovrebbe far cadere tutte queste false incriminazioni contro di me, sia penali che civili. Ogni procedimento che combatto è opera del Dipartimento di Giustizia e della Casa Bianca, nel nostro Paese non è mai accaduta una cosa del genere. Repubblica delle banane?” chiosa il tycoon.

Pressioni per una nuova tregua Hamas-Israele, scambio di prigionieri col Venezuela

Definendo “una tragedia” la notizia che il bilancio dei morti a Gaza riferito da Hamas ha toccato quota 20mila, Biden parla anche di Medio Oriente e conferma che “stiamo facendo pressione. Non c'è alcuna aspettativa a questo punto, ma stiamo facendo pressione”, a proposito della possibilità di un nuovo accordo tra Israele e Hamas per una tregua nei combattimenti e per il rilascio degli ostaggi.

Infine, il capo della Casa Bianca annuncia che dieci cittadini statunitensi detenuti in Venezuela sono stati liberati e stanno tornando a casa. Biden si è detto “lieto che il loro calvario sia finito. Ci stiamo assicurando che il regime venezuelano rispetti gli impegni presi. Hanno annunciato una roadmap elettorale per le elezioni presidenziali del 2024. E oggi hanno rilasciato venti prigionieri politici, che si vanno ad aggiungere ai cinque precedentemente rilasciati” ha aggiunto il presidente americano, ribadendo che gli Stati Uniti sostengono la democrazia in Venezuela e le aspirazioni del popolo venezuelano.

Biden sottolinea anche che gli Stati Uniti restano comunque concentrati nell'assicurarsi il rilascio degli americani ingiustamente detenuti nel mondo, fra i quali Evan Gershkovich e Paul Whelan: "Non ci fermeremo finché non li porteremo a casa”.