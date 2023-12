Praga piange le vittime cadute sotto i colpi di David Kozak, lo studente che odiava il mondo

A Praga la polizia ha identificato tutte le 13 vittime della sparatoria di giovedì alla Facoltà di Lettere dell'Università Carolina, dove ieri David Kozak, studente di 24 anni, ha cominciato a sparare all'impazzata contro i suoi colleghi della facoltà di filosofia. Tra le vittime, anche la direttrice dell'istituto di Musicologia, ha riferito l'emittente pubblica 'Cesky Rozhlas'. Secondo il ministro dell'Interno ceco Vit Rakusan, agenti di polizia ed esperti hanno lavorato tutta la notte per identificare i morti. La quattordicesima vittima è l'assassino che, come confermato dalla polizia della Repubblica Ceca in una conferenza stampa, quando è stato avvicinato dalle forze dell'ordine, si è sparato con un fucile. La polizia ha istituito una linea di emergenza per i familiari delle vittime e anche un servizio di sostegno psicologico per studenti e professori.Intanto, le forze di sicurezza da stamane pattugliano a titolo preventivo obiettivi sensibili come scuole, ospedali e altri luoghi in cui si radunano più persone. Le autorità ceche hanno dichiarato il 23 dicembre giornata di lutto nazionale per le vittime del conflitto a fuoco mortale. Nessun italiano coinvolto nella strage, italiana scampata Nessun italiano è rimasto coinvolto nella strage di Praga. In precedenza il killer aveva sparato al padre. Tra i feriti ci sono 3 stranieri, ma - conferma il Ministero degli Esteri ceco - nessun italiano. "È stato sconvolgente, se ieri non fosse stata la mia giornata libera avrei potuto essere anch'io tra le persone che per salvarsi si sono attaccate al cornicione dell'edificio. Una persona è morta perché è caduta da lì". E' il racconto che una professoressa italiana, Chiara Mengozzi, di Palmanova (Udine), ha fatto al quotidiano friulano Messaggero Veneto, riferendosi alla strage all'Università Karlova di Praga. Mengozzi ha vissuto al telefono i momenti di trepidazione causati dalla furia omicida di David Kozak, cercando di mantenere calmi i colleghi rifugiati nelle aule e nelle biblioteche. Professoressa di Italianistica, da una decina d'anni vive a Praga, "città dove non mi sono mai sentita insicura", ha riferito al Messaggero Veneto. Lavora "al quarto piano dello stesso edificio della sparatoria, se non fosse stato che il giovedì non insegno sarei stata anch'io lì. I miei colleghi barricati nelle aule mi hanno contattata subito, ho trascorso la giornata al telefono", ha dichiarato. Tempestata di telefonate da parenti e amici, la professoressa per tranquillizzare tutti ha scritto un post su Facebook: "Sto bene, non sono al college".

Secondo le informazioni delle forze dell'ordine, il killer, su un canale Telegram, creato pochi giorni prima della sparatoria, avrebbe detto che era stufo della vita, che tutti lo odiavano e che lui odiava tutti. Il 24enne, studente della stessa facoltà attaccata, avrebbe chiaramente indicato di voler effettuare una sparatoria di massa. “Il mio nome è David. Voglio sparare a una scuola e magari uccidermi”: questo il testo del messaggio Telegram che, secondo i media, il killer avrebbe diffuso prima di aprire il fuoco. Ora la polizia sta verificando l'autenticità del post. Il killer avrebbe spiegato che la sparatoria gli è stata ispirata da due specifici episodi in Russia: una è stata la strage in una scuola a Kazan, in Tatarstan, nel maggio 2021; l'attacco ha ucciso nove persone, tra cui sette studenti, e ne ha ferite più di 20. L'omicida ha citato poi un'altra strage a inizio dicembre, quando la 14enne Alina Afanaskina, in una palestra di Bryansk, Russia occidentale, ha sparato a un compagno di classe, ferito altre cinque persone e poi si è uccisa. “Non ha ucciso abbastanza persone, cercherò di risolvere la cosa” avrebbe scritto Kozak.

Prima di compiere la strage, avrebbe ucciso anche il padre, che è stato trovato senza vita in casa (come riferisce la polizia). Il giovane è originario di un villaggio a una ventina di chilometri dalla capitale. Il ministro dell'Interno e la polizia della Repubblica Ceca hanno riferito in conferenza stampa che gli agenti stanno lavorando sulla teoria secondo cui l'assassino dell'università sarebbe responsabile anche della morte di due persone la settimana scorsa nella foresta di Klanovicky, vicino a Praga. Il sindaco di Praga, Bohuslav Svoboda, si è detto "totalmente scioccato per quello che è accaduto all'Accademia di Belle arti" della capitale ceca. L'edificio teatro della sparatoria si trova nella città vecchia, nella zona che ospita anche la Facoltà di Filosofia della Charles University. “Non c'è alcuna indicazione che questo crimine abbia qualche collegamento con il terrorismo internazionale” ha invece affermato il ministro dell'Interno, Vit Rakusan, intervenendo in conferenza stampa. Il titolare degli Interni ha precisato che nell'università “è stato rinvenuto un grande quantitativo di armi”. Ieri il governo ha tenuto una riunione d'emergenza, come riferisce la televisione ceca. Intanto, dall'Italia, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, fa sapere che la Farnesina e l'ambasciata italiana a Praga stanno monitorando l'evoluzione degli eventi, in raccordo con le autorità locali. Mentre la premier Giorgia Meloni esprime “il più sentito cordoglio alle famiglie delle vittime, la vicinanza ai feriti e a tutta la popolazione della Repubblica Ceca”. Palazzo Chigi, inoltre, “ribadisce la più ferma condanna di ogni forma di violenza, fanatismo e terrorismo, evidenziando che l'Europa ha il dovere di reagire e rafforzare ogni strumento utile a garantire la massima sicurezza dei cittadini”. Secondo la televisione Nova, l'uomo armato si trovava sul tetto della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università, e dalla scena si sarebbe sentita un'esplosione.

Ap Sparatoria all'università di Praga, le candele in ricordo, 22 12 202