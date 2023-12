Rimandata l'ondata di maltempo per Capodanno: previste nubi con piogge isolate

Il capodanno 2024 sarà nuvolo ma non troppo freddo. Infatti, per il 31 dicembre e il primo dell’anno atteso "un anticiclone più tenace del previsto e una saccatura artica meno propensa a raggiungere le basse latitudini". Così gli esperti di 3bmeteo.com propendono per un arresto dell’ondata di maltempo con pioggia, neve e calo termico: "Un vortice freddo posizionato più a Nord del previsto fa salire di latitudine tutta la configurazione sinottica ed ecco che la saccatura prevista sull'Italia potrà al massimo lambirci. Che cosa succederà allora? Tra i vari scenari quello più attendibile è che la perturbazione collegata alla depressione scandinava scorra velocemente sull'Europa centrale interessando parte del Nord Italia e proseguendo poi la sua marcia verso est", spiegano i meteorologi.

Previsti "annuvolamenti anche corposi sulle regioni centro settentrionali e tirreniche in genere con qualche isolata pioggia ma non i fenomeni abbondanti che erano stati dati nei precedenti aggiornamenti. L'ultimo giorno dell'anno - entra nel dettaglio 3bmeteo.com - dovrebbe essere caratterizzato, analogamente ai giorni precedenti, da cielo spesso nuvoloso sulle regioni settentrionali e centrali tirreniche, fino alla Calabria con qualche isolata pioggia sulla Liguria, l'alta Toscana e ancor più sporadica sul Piemonte e il resto delle regioni tirreniche. Altrove le condizioni sarebbero più soleggiate".

Anche l’Aeronautica militare aveva previsto, per le stesse giornate, molte nubi al Nord, sull'Umbria e su tutte le regioni centro-meridionali peninsulari affacciate a ponente, con isolate piogge possibili su Centro-est Liguria e nel nord Toscana e solo in misura sporadica su appennino emiliano, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria. Poche nubi sparse e prevalente soleggiamento sul resto d'Italia, con nubi moderatamente più estese ma innocue nella giornata del primo dell’anno.

Le previsioni di oggi 20 dicembre

Previsto per oggi tempo nuvoloso ma con locali e deboli precipitazioni da Nord a Sud. Nel dettaglio ecco le previsioni per oggi del servizio meteo dell'Aeronautica militare.

Nord: nubi in transito sul settore alpino e prealpino ma senza precipitazioni; estesa nuvolosità sul resto del Nord, con foschie dense e isolati banchi di nebbia nottetempo e al primo mattino lungo la Pianura Padana e le zone adriatiche; deboli piogge sulla Liguria e lungo le zone appenniniche.

Centro e Sardegna: estesa nuvolosità su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, con locali e deboli precipitazioni sulla Toscana e sporadicamente su Umbria e Lazio; al primo mattino foschie anche dense e locali nebbie in banchi su aree pianeggianti e valli interne. Poco nuvoloso su Marche e Abruzzo, salvo locali addensamenti; al primo mattino foschie anche dense e locali nebbie in banchi su aree pianeggianti e valli interne.

Sud e Sicilia: molto nuvoloso sulla Sicilia, Campania e Calabria tirrenica, con locali e deboli piogge sulla Campania; locali foschie durante le ore più fredde. Cielo poco nuvoloso sul resto del Sud, salvo locali addensamenti; al primo mattino foschie anche dense e locali nebbie in banchi su aree pianeggianti e valli interne.

Temperature: minime e massime senza variazioni di rilievo.

Venti: deboli meridionali su Liguria, Toscana, Sardegna e ovest Sicilia; deboli variabili sul resto d'Italia.

Mari: localmente mosso il canale di Sardegna e i confinanti settori di Stretto di Sicilia, mare di Sardegna e Tirreno sud-occidentale; quasi calmi o poco mossi gli altri mari.