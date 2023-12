Roberta Metsola in visita nel Sud Italia: "Avvicinare il Parlamento Ue ai cittadini"

Continuano gli incontri in Italia nella tre giorni che Roberta Metsola ha voluto dedicare al sud del nostro Paese. Dopo aver visitato ieri la città di Caserta e aver stretto la mano ai rappresentanti delle associazioni antimafia e di alcune cooperative che gestiscono i beni confiscati alla camorra, la presidente dell'Europarlamento oggi e domani sarà in Puglia, Calabria e Sicilia.

La prima tappa prevista è a Lecce, per partecipare al convegno "Next Generation EU e le sfide dell'UE". Assieme a lei ci sarà anche Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il PNRR.

Catanzaro ospiterà presso la sede della Regione Calabria il secondo incontro di oggi, dove Roberta Metsola si interfaccerà con Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, e i membri del Parlamento europeo eletti nella circoscrizione dell'Italia meridionale presso la sede della Regione Calabria. Quindi la Presidente dell'Europarlamento visiterà la sala di controllo dell' "Operazione Tolleranza Zero per il controllo del territorio attraverso i droni per l'antincendio, il monitoraggio del mare e l'inquinamento ambientale".

Domani Roberta Metsola sarà ancora a Catanzaro: nella nuova centrale operativa del 112, la Presidente assisterà alla simulazione del sistema di emergenza del numero unico europeo, insieme ad Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, al Ministro dell' Interno Matteo Piantedosi e al Presidente Occhiuto.

Concluderà il viaggio in Italia a Palermo, dove domani pomeriggio visiterà il Museo del Presente - Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Successivamente si recherà presso la Basilica di San Domenico per deporre dei fiori sulla tomba di Giovanni Falcone.

"Sono qui per ascoltare quello che la gente vuole dall'Europa - ha scritto sui social ieri dopo la visita nella città campana - e per portare il messaggio del Parlamento europeo al maggior numero di persone".