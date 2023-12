Il Sindaco Gualtieri sente la premier Giorgia Meloni: "Evitare l'emergenza rifiuti a Roma"

Non ci sarebbero elementi che al momento lascerebbero pensare ad un ipotesi dolosa. Lo hanno spiegato fonti del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, che da oggi pomeriggio stanno domando le fiamme nel centro raccolta rifiuti, il Tmb1 di via di Malagrotta 257. Sul posto anche tecnici dell’Arpa per il monitoraggio della qualità dell'aria.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha sentito il premier Meloni: “Evitare emergenza rifiuti”

"Un incendio di vaste proporzioni è divampato questo pomeriggio nell'impianto di trattamento dei rifiuti di Malagrotta, il secondo a distanza di 18 mesi. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, insieme ai volontari della Protezione Civile, che sono al lavoro per mettere in sicurezza il sito". Lo afferma il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "In queste ore concitate ho sentito il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il sottosegretario Mantovano, il ministro Pichetto Fratin, il presidente della Regione Lazio Rocca, il prefetto Giannini: tutte le istituzioni sono allineate e concordi nel lavorare insieme per evitare a Roma un'ennesima emergenza rifiuti".

Ancora Gualtieri: “tenersi lontani da area rogo” e aggiunge “Grazie a tutti quelli che stanno lavorando la sera di Natale”

"In via precauzionale raccomandiamo ai cittadini di non sostare nei pressi dell'area interessata dall'incendio; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare al momento i condizionatori d'aria". Lo ribadisce su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in merito all'incendio a Malagrotta.

"In caso di emergenza - indica ancora - contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200".

"Voglio ringraziare davvero le donne e gli uomini dei Vigili del Fuoco, le Forze dell'ordine, e tutti i volontari della Protezione Civile - conclude Gualtieri - che nella sera di Natale sono al lavoro senza sosta per domare le fiamme e limitare i disagi agli abitanti della zona".

"Ama al lavoro per soluzioni" aggiunge Gualtieri, “Roma va dotata di impianti moderni come un termovalorizzatore”

"Ama è già al lavoro per cercare di garantire soluzioni che evitino per quanto possibile riflessi sul sistema di raccolta e smaltimento di rifiuti cittadino". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in merito all'incendio di Malagrotta. "Questo ennesimo, gravissimo episodio - aggiunge - rafforza ancora di più la nostra determinazione a dotare finalmente Roma di impianti moderni, efficienti e sostenibili per il trattamento dei rifiuti a partire dal termovalorizzatore".