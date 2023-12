Telethon, con oltre 60milioni e 700mila euro si conclude la maratona sulle reti Rai

Si è conclusa ieri sera la maratona televisiva Rai per Telethon con oltre 60milioni e 700mila euro raccolti in favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare . Un intenso lavoro di squadra che ha dato frutti importanti. Affinchè si arrivi a pronunciare la parola “cura” per tante malattie genetiche c’è bisogno del grande e prezioso impegno di tanti ricercatori che giorno dopo giorno tentano di mettere un tassello in più nel progresso della scienza ma anche della grande generosità delle persone che sostengono Telethon.

Dal 9 al 17 dicembre è stata una settimana all’insegna della solidarietà, con tanti appuntamenti per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare . Dall’inaugurazione del numeratore sabato 9 dicembre, all’interno di “Ballando con le Stelle” su Rai condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli fino a domenica 17 dicembre a “Natale e Quale show” condotto da Carlo Conti e a seguire l’ultima fascia dello studio Telethon. 19 ore complessive di diretta durante le quali sono stati veicolati contenuti scientifici, abbiamo conosciuto ricercatori, pazienti e famiglie intere.

Le malattie genetiche rare sono tantissime, migliaia, molto spesso le famiglie si accorgono del problema solo quando si manifesta. Una malattia è sempre un momento buio nella vita di una persona e dell’intera famiglia. Per Telethon ogni malattia, ogni bambino, ogni paziente esiste, non importa quanto rara sia la sua condizione, e si combatte affinchè possa crescere e guarire.

Conclusa la maratona televisiva l’impegno di Telethon continua . Telethon esiste tutto l’anno ed è un patrimonio di tutti, perché è fondamentale sostenere la ricerca scientifica. La ricerca fa bene a tutti, non solo a chi ha una malattia genetica rara.

“È una rivoluzione culturale di cui siamo orgogliosi, ma che ci impegna sempre con maggiore convinzione e fiducia a innovare e spostare sempre più in alto l’asticella della nostra mission”, ha spiegato il Presidente di Fondazione Telethon Luca di Montezemolo. “La nuova sfida oggi è quella di esserci fatti carico della produzione e distribuzione del farmaco per l’Ada- Scid. È la prima volta al mondo che una organizzazione no profit affronta un simile impegno, e vorremmo rappresentare un modello da seguire.

Il 2023 per Fondazione Telethon è stato un anno pieno di novità, ma sempre nel rispetto dei valori e della missione originaria: far avanzare la ricerca scientifica verso la cura delle malattie genetiche rare. 26 milioni sono state le donazioni regolari dell’intero anno, ovvero quelle che avvengono tutto l’anno, le persone che hanno scelto di esserci in ogni istante. Facciamoli diventare grandi, insieme! È stato il messaggio che ha fatto da filo conduttore alle giornate di maratona. Fino al 31 dicembre, sarà possibile donare chiamando da rete fissa o inviando un sms al numero solidale 45510.