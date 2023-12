Oggi allerta rossa in Emilia-Romagna, arancione in altre quattro regioni

Temporali, venti forti e neve - anche a bassa quota - oggi continueranno ad interessare in prevalenza le regioni del nord. Allerta rossa in Emilia-Romagna. Nel bollettino della Protezione civile si evidenziano intense precipitazioni su parte della regione. Allerta arancione nelle altre aree dell'Emilia-Romagna e poi in Liguria, Lombardia e Toscana. L'allerta gialla invece tocca sempre zone dell'Emilia-Romagna e di Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Campania.

Il maltempo oggi interesserà inoltre - non solo la Campania - ma anche altre regioni del sud dove in questi giorni si era registrato tempo piuttosto stabile. Venti forti sono previsti in Puglia. Previste anche mareggiate come in gran parte delle città costiere.

Scuole chiuse a Montemurlo nel pratese

Oggi scuole chiuse a Montemurlo, uno dei comuni della provincia di Prato in Toscana, maggiormente colpiti dall'alluvione del 2 novembre scorso. Lo ha deciso il sindaco Simone Calamai, firmando un'apposita ordinanza in cui si prevede anche la chiusura dei mercati rionali, del cimitero comunale, di giardini e parchi pubblici e degli spazi sportivi all'aperto. Annullata anche la manifestazione dell'accensione dell'albero di fronte al municipio.

Allerta gialla in Trentino: nevicate a 2.400 metri

Il Trentino è attraversato in queste ore dalla perturbazione atlantica che sta provocando precipitazioni diffuse e intense sul territorio. Al momento sono confermate le previsioni meteo che hanno portato all'emissione dell'allerta gialla della Protezione civile, fino alle 18 di oggi. Intorno alle 20 di ieri sera il limite delle nevicate era ancora considerato piuttosto alto, fra i 2.400 e i 2.600 metri. Mediamente si sono registrati dai 40 agli 80 millimetri di pioggia, in modo particolare sui settori meridionali e occidentali, con punte superiori ai 100 millimetri (ad esempio a Malga Bissina, 121 millimetri). Per le prossime ore le precipitazioni continueranno con questa intensità - si spiega in una nota. Domani - domenica 2 dicembre - è previsto cielo sereno e temperature in brusco calo.