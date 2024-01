Al via il summit Italia-Africa: lo sviluppo energetico al centro del Piano Mattei

Il vertice Italia-Africa comincerà ufficialmente questa sera con una cena al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà alle 19.30 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, i vertici della Ue, Ursula von der Leyen, Roberta Metsola e Charles Michel, il presidente dell'Unione africana Azali Assoumani, il presidente della Commissione dell'Unione Africana, Moussa Faki, il vice segretario Generale delle Nazioni Unite Amina Jane Mohammed, la direttrice del Fmi Kristalina Georgieva e 25 capi di Stato e di governo africani. Seguirà la cena alle 20.30. Il vertice proseguirà i lavori in Senato domani mattina.

Si tratta di un vertice fondamentale della strategia politica internazionale del nostro Governo, il momento in cui sarà reso noto il più volte annunciato “Piano Mattei” per l'Africa di cui, ad oggi, conosciamo come è stata strutturata la cabina di regia . Si tratta di un progetto estremamente ambizioso che punta a stringere legami sul fronte degli approvvigionamenti energetici (l'Eni è in prima fila): “L’energia è uno dei pilastri del Piano Mattei per l’Africa, il piano di cooperazione e sviluppo su cui l’Italia sta lavorando con grande determinazione per costruire partenariati reciprocamente vantaggiosi e sostenere la sicurezza energetica dei Paesi africani e del Mediterraneo”, così la premier ha detto alla Cop28 di Dubai lo scorso dicembre.

Meloni intende porsi come mediatrice e propositrice di un progetto europeo, e non solo italiano, e questo interesse è rappresentato anche dalla presenza dei tre presidenti delle istituzioni Ue a Roma. Nelle sue intenzioni lo sviluppo sostenibile del territorio africano sarà anche volano di benessere per gli africani e dunque, in prospettiva, l'attrazione di investimenti che potranno scoraggiare le partenze e mitigare l'immigrazione, tema che affligge alcuni governanti europei.

Il programma del vertice

La giornata di lunedì si aprirà con la foto di rito e il saluto istituzionale del presidente del Senato, Ingazio La Russa, successivamente si aprirà la sessione plenaria in cui sono programmati gli interventi della premier Meloni, del vicepremier e ministro degli Esteri Tajani, del presidente dell'Unione Africana, Assoumani, del presidente della Commissione dell'Unione Africana, Faki, del presidente del Parlamento Europeo, Metsola, del presidente del Consiglio Europeo, Michel, del presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, del vice segretario Generale delle Nazioni Unite Mohammed.

Cinque le sessioni di lavoro. La prima, incentrata su 'Cooperazione in campo economico e infrastrutturale', prevede gli interventi introduttivi del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del responsabile dell'Economia Giorgetti, del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Urso.

La seconda è sulla 'Sicurezza alimentare': interverranno il vicepremier e ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Tajani, e il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

La terza sessione è sulla 'Sicurezza e transizione energetica' con la partecipazione del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

La quarta sessione sarà 'Formazione professionale e cultura', con gli interventi del ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, della ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Infine i lavori saranno chiusi dalla quinta sessione su 'Migrazioni, mobilità e questioni di sicurezza' con gli interventi del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi e del ministro della Difesa Guido Crosetto. E dalla conferenza stampa finale.

Il Governo indica le direttrici di intervento del piano Mattei: istruzione/formazione; sanità; acqua e igiene; agricoltura; energia; infrastrutture. L'obiettivo del governo è coinvolgere nel Piano tutto il 'Sistema Italia', a partire dalle realtà che a vario titolo si occupano e si stanno occupando di Africa (il sistema delle aziende partecipate dallo Stato in primis).

A febbraio si svolgerà poi la prima cabina di Regia prevista dal decreto che istituisce la governance del Piano, che è stato convertito dal Parlamento, e allo stesso tempo inizieranno le missioni della struttura del Piano Mattei in Africa