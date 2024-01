Al via oggi Pitti Uomo a Firenze, il salone con 832 marchi, i brand esteri sono il 46%

Firenze torna a essere la capitale della moda maschile e del lifestyle dal 9 al 12 gennaio. Comincia oggi infatti l'edizione invernale di Pitti Uomo, la numero 105, alla Fortezza da Basso di Firenze, dove resterà aperta fino a venerdì 12 gennaio: al salone internazionale della moda maschile sono presenti 832 marchi, di cui 386 esteri (46% del totale), punto di riferimento per brand e designer, buyer e stampa specializzata all'apertura della stagione.

Come da tradizione, la cerimonia di inaugurazione di questa mattina è stata preceduta, ieri sera, dalla cena di gala del Centro di Firenze per la Moda Italiana: la presidente Antonella Mansi e i vertici di Pitti Immagine hanno fatto gli onori di casa a Villa Medicea del Poggio Imperiale, dove l'ospite d'onore è stato Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy. Tra i 300 invitati, Dario Nardella (sindaco di Firenze), Eugenio Giani (presidente della Regione Toscana), Matteo Zoppas (presidente dell'Agenzia Ice), Antonio Mazzeo (presidente del Consiglio regionale della Toscana), Bernabò Bocca (presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze).

Pitti Uomo 105 non è solo una vetrina d'eccellenza per le collezioni dell'Autunno/Inverno 2024-2025, ma anche un luogo che fa da specchio alle tendenze, alla creatività e alle nuove istanze che attraversano la società. Emblematiche le scelte come Guest designer di Luca Magliano e Steven Stokey-Daley, due giovani creativi che porteranno a Pitti Uomo molti spunti di riflessione, oltre allo spettacolo della loro moda.

Sul fronte delle presenze, continua a crescere il numero degli espositori grazie anche ad alcuni rientri importanti di aziende di riferimento. Il format di Pitti Uomo si conferma in tutte le sue sfaccettature, con un layout che dà risalto alle singole sezioni, ai focus sul vintage e sul mondo pets, e l'ampliamento delle collaborazioni internazionali con il lancio di 'Neudeutsch', un inedito progetto sul new wave design dalla Germania.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, promuovono il ruolo di Firenze nella strategia di internazionalizzazione della moda italiana attraverso il sostegno ai saloni moda 2024 di Pitti Immagine, un contributo fondamentale per il programma di incoming dei migliori operatori esteri e di comunicazione.