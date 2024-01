Il 24enne che ha teso un cavo d'acciaio a Milano si pente e fa i nomi dei complici

Resta in carcere il 24enne Alex Baiocco, arrestato per aver teso un cavo d'acciaio l'altra notte in viale Toscana a Milano, una trafficata via a tre corsie, assieme a due complici che i carabinieri stanno cercando di identificare. La fune era stata sottratta da un vicino cantiere e tesa tra un albero e una pensilina dell'Azienda Trasporti. Per fortuna solo una autovettura è stata vittima dell'irresponsabile gesto, i cui occupanti sono rimasti illesi. Ma sarebbe potuta essere una strage se i primi a transitare fossero stati mezzi a due ruote.

Ansa Il cavo era stato teso tra un albero e la pensilina di una fermata in viale Toscana

L'allarme era stato dato da un residente della zona, che dalla finestra del palazzo di fronte aveva notato i tre stendere il cavo e aveva chiamato il 112: “Ho visto una macchina centrarlo in pieno, il palo a cui era legato piegarsi e i tre che ridevano”. I militari erano subito intervenuti recidendolo ed evitando conseguenze per motocilisti e automobilisti. Baiocco è stato bloccato nell'immediatezza mentre i due ragazzi che erano con lui sono fuggiti in sella a uno scooter.

ansa Alex Baiocco è stato arrestato, si cercano i due complici

"Chiedo scusa per quello che ho fatto, ho sbagliato. Al momento non mi sono reso conto della gravità, ma non volevo uccidere nessuno". Lo ha detto Alex Baiocco, durante l'interrogatorio davanti al gip Domenico Santoro; in un primo momento aveva dichiarato “L’ho fatto per gioco, mi stavo annoiando". il giovane ha poi fornito ai carabinieri i profili social dei due complici dell'azione. Il ragazzo risulta avere precedenti per due episodi di resistenza a pubblico ufficiale. Intanto l'avvocato Dario Trovato comunica che Baiocco è "distrutto" per quello che è accaduto e "non si dà pace".

ansa La pensilina alla quale era stata fissata una delle estremità del cavo