Ambiente, il Papa: "Serve risposta al grido della Terra"

Bisogna "costruire alleanze intergenerazionali e interculturali nella cura della casa comune, in una visione di ecologia integrale, che dia un'effettiva risposta al grido della Terra e al grido dei poveri". Lo afferma Papa Francesco nel discorso consegnato alla Delegazione della Federazione Internazionale delle Università Cattoliche (Fiuc), ricevuta in Udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano in occasione della celebrazione del centenario di fondazione.

Dal Santo Padre è arrivata una richiesta di "aiuto" al sistema universitario cattolico: "Vi chiedo di aiutare la Chiesa, in questo momento storico, a illuminare le più profonde aspirazioni umane con le ragioni dell'intelligenza e le 'ragioni della speranza', di aiutare la Chiesa a condurre senza paura dialoghi sui grandi temi contemporanei - puntualizza -. Aiutateci a tradurre culturalmente, in un linguaggio aperto alle nuove generazioni e ai nuovi tempi, la ricchezza dell'ispirazione cristiana; a identificare le nuove frontiere del pensiero, della scienza e della tecnologia e ad abitarle con equilibrio e saggezza".

In un tempo nel quale anche l'istruzione sta purtroppo diventando un business e grandi fondi economici senza volto investono nelle scuole e nelle università come si fa nella borsa, le istituzioni della Chiesa devono dimostrare di avere una natura diversa e di muoversi secondo un'altra logica'', ha osservato il Pontefice.