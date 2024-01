Anno giudiziario 2024: l'inaugurazione nelle 26 Corti d'Appello italiane

Dopo quello in Cassazione oggi è il turno delle 26 sedi italiane delle Corti d'Appello per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

"Risorse umane - sia magistrati che personale di cancelleria - oltre che risorse tecniche sono fondamentali in uffici intensamente impegnati nel contrasto a Cosa Nostra come quelli del Distretto di Palermo". Così Dario Scaletta, ex pm a Palermo, intervenendo oggi alla cerimonia in rappresentanza del Consiglio superiore della Magistratura. "I seminari e i convegni di studio hanno il loro indubbio valore culturale e sociale, sono fermamente convinto che - ha proseguito - non occorre abbassare la soglia di attenzione né sottovalutare la capacitàdi Cosa Nostra di autorigenerarsi. Occorre destinare piu' risorse, non lasciare scoperte le vacanze e questo ho avuto modo di rappresentarlo personalmente nel dibattito in Plenum non meno di tre settimane fa in occasione del bando sui trasferimenti di primo grado ove, prima che fosse presentato un mio emendamento integrativo, venivano destinati magistrati in tutti gli Uffici Distrettuali di grandi dimensioni come Roma Napoli e Milano ad esclusione del Distretto di Palermo"

A Milano focus sulla giustizia minorile e il codice rosso nel discorso pronunciato dal presidente Giuseppe Ondei che ha evidenziato come siano in "preoccupante aumento" i procedimenti per i reati contro il patrimonio, ossia "i crimini predatori, come rapine, furti ed estorsioni", passati "dal 29% al 35%" del totale, "seguiti dai processi per i reati-spia indicati dal 'codice rosso' come quelli relativi alla libertà sessuale, ai maltrattamenti in famiglia e agli atti persecutori", che sono "pari al 10% del totale". In aumento, ha spiegato, "sono anche i processi contro la Pubblica Amministrazione (pari al 7% del totale) mentre sostanzialmente stabili, sono le percentuali dei processi riguardanti gli stupefacenti (pari al 7,5% del totale)" e "in netta diminuzione, invece, sono i processi relativi ai reati fiscali (-5%)". Resta "sempre preoccupante" - è un altro passaggio della relazione - "il numero degli episodi di contrapposizione tra bande giovanili rivali" culminati "in risse con lesioni gravi o gravissime". Ondei ha voluto evidenziare anche come "sia in Corte di Appello, sia nella maggior parte degli Uffici di primo grado i tempi di trattazione dei procedimenti penali, già contenuti, si sono ulteriormente ridotti: la Corte presenta un 'disposition time'", ossia un tempo medio di durata dei procedimenti, "di 224 giorni, mentre tutti i Tribunali del Distretto sono ampiamente sotto l'anno, tranne Varese che si trova a 947 giorni, ma che è in netta ripresa".

Il distretto di Catania "si segnala come uno dei territori più esposti dal punto di vista della devianza minorile, che matura in contesti altamente degradati e spesso controllati dalla criminalità organizzata, per di più con un apparato amministrativo assai carente in termini di servizi di prevenzione e accompagnamento pedagogico". Lo ha scritto il presidente della Corte d'appello etnea, Filippo Pennisi. "Gli altissimi tassi di devianza minorile - ha aggiunto il magistrato - vanno letti anche in correlazione agli allarmanti dati dell'abbandono scolastico che nella città metropolitana di Catania si attesta intorno a una percentuale del 25,2%". Un dato che, assieme ai numeri della devianza giovanile, "pone la città a livelli di primato nazionale, addirittura prima tra le quattordici città metropolitane". Ma il presidente Pennisi ha rilevato che con il protocollo 'Liberi di scegliere', nel periodo in esame, "quattro donne appartenenti a organizzazioni criminali di vertice hanno deciso di aderire ai percorsi di tale progetto e scelto di essere aiutate ad andare via dalla Sicilia con i figli minorenni, proprio allo scopo di sottrarli a un destino ineluttabile; una di loro ha addirittura deciso di accettare il programma di protezione e, pertanto, è stata sottoposta alle speciali misure tutorie previste per i collaboratori di giustizia"

A Trento: "Faccio mie le serie preoccupazioni espresse dai presidenti dei tribunali per i minorenni del distretto che hanno segnalato il paventato rischio che la riforma non sia affatto a costo zero. Questa espressione non deve essere interpretata meramente contabile ma socio-economico potendo ipotizzare, in assenza di efficaci interventi, un sensibile arretramento nella tutela offerta ai bambini e agli adolescenti che ne sosterranno quindi il prezzo". Così Anna Maria Creazzo, presidente reggente della Corte d'appello di Trento, durante la relazione di apertura dell'anno giudiziario in corso nell'aula magna del Palazzo di giustizia in relazione alla transizione digitale. "La transizione digitale in atto presso i tribunali per i minorenni è stata ed è ancora complessa e problematica - ha aggiunto Creazzo - Basti pensare che i minori, considerati parte, sempre parte sostanziale, e parte processuale necessaria in molti procedimenti, sono ancora registrati nei sistemi informatici come semplici 'interessati' al procedimento di cui invece sono protagonisti".

Nel Distretto "sono state emesse n. 36.567 sentenze di primo grado, di queste n. 17.399 sono state pronunce assolutorie, con una percentuale complessiva del 47,5%". Così il procuratore generale facente funzioni di Roma Salvatore Vitello. "E tuttavia, disaggregando il dato complessivo, si può evidenziare come le percentuali di sentenze assolutorie siano difformi a seconda delle sezioni interessate. Infatti, l'analisi dei dati consente di ricondurre la maggiore percentuale di assoluzioni alle sezioni monocratiche dei Tribunali - ha spiegato - gravate dalle citazioni dirette del Pubblico Ministero ed è auspicabile che, in virtù della riforma e del nuovo parametro di giudizio, l'incidenza delle sentenze di assoluzione possa essere ricondotta ad una misura più 'fisiologica', con corrispondente ampliamento delle richieste di archiviazione. Quanto all'attività della Procura generale si rileva un tendenziale aumento della produttività in tutti i settori d'interesse. L'intervenuta abrogazione dei limiti oggettivi al concordato ad opera della riforma 'Cartabia' ha comportato un pur modesto incremento, nel periodo, delle istanze di concordato: quelle sopravvenute sono state 1.289 (a fronte delle 1.243 del periodo precedente), ed un notevole aumento, rispetto al periodo precedente, di quelle accolte", ha concluso Vitello.

La Strage del 1980 al centro della relazione firmata dalla Procura generale di Bologna, nella relazione per l'apertura dell'anno giudiziario letta dall'avvocato generale Ciro Cascone e firmata insieme al procuratore generale Paolo Fortuna: "A distanza di oltre 43 anni dai fatti, è ancora viva l'esigenza di ricostruire la Verità sulla strage, che si pone non solo quale momento indefettibile di Giustizia, ma altresì quale primaria forma di risarcimento sociale". Nel 2023 si è concluso il processo d'appello a Gilberto Cavallini, con sentenza dove è stata riconosciuta l'imputazione di "strage politica", si ricorda, mentre in primo grado l'attentato era stato derubricato a "strage comune". La prossima settimana, il 31 gennaio, inizia invece il processo d'appello a Paolo Bellini: quest'anno è stata depositata la sentenza di primo grado su di lui, che ha affrontato per la prima volta il tema dei mandanti-finanziatori. "A monte dell'eccidio -sottolinea la Procura generale - è stata data ampia motivazione del ruolo di Licio Gelli quale finanziatore e di Federico Umberto D'Amato quale destinatario di una ingente somma di denaro (850mila dollari) inserita nella contabilità del 'documento Bologna'".

Sempre a Palermo il presidente della Corte d'appello, Matteo Frasca, ha affrontato il tema Cosa nostra che "non è stata ancora debellata e conserva un forte radicamento nei territori di questo distretto che ne costituiscono l'epicentro, con la conseguenza che è necessario destinarvi risorse adeguate per un'efficace azione di contrasto anche in sede giudiziaria". Il distretto comprende le Procure di Agrigento, Sciacca, Marsala, Trapani, Palermo e Termini Imerese ed è per dimensioni il quinto dei 26 distretti italiani. "Occorre una progettualità complessiva e autentica che, però, richiede un'azione sinergica, una serena cooperazione e un fisiologico confronto tra i poteri dello Stato - aggiunge Frasca - Purtroppo riemerge invece, con esacerbante ciclicità che spesso prescinde dalle contingenti maggioranze politiche, una logorante contrapposizione con la politica che assume le connotazioni e i toni dello scontro istituzionale. Uno scontro che certamente non è né voluto né alimentato dalla magistratura, che continua nella intransigente difesa dei principi costituzionali e nella coerente denuncia pubblica dei rischi che derivano da questo o quel progetto di riforma o anche dalla mancata adozione degli interventi necessari'.

Come funziona la cerimonia di inaugurazione

Come ricorda il sito del ministero della Giustizia "con la riforma dell’ordinamento giudiziario del 2005 è stata modificata la cerimonia d’inaugurazione dell'anno giudiziario. A partire dal 2006, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere, sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno e sugli interventi per l’organizzazione e il funzionamento dei servizi - interventi previsti dall’art. 110 della Costituzione – per l’anno in corso.

La Corte di cassazione e le corti d’appello si riuniscono successivamente in forma pubblica e solenne - cioè debbono partecipare tutte le sezioni, i procuratori generali, i magistrati delle procure generali e i rappresentanti dell’Avvocatura - per ascoltare la relazione generale del Primo Presidente della Corte di cassazione e le relazioni per i singoli distretti dei Presidenti di corte d’appello.

La cerimonia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione avviene alla presenza del Presidente della Repubblica.

Essendo la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario occasione di pubblico dibattito sull’amministrazione della giustizia, possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, cioè titolari di pubblici poteri, il Procuratore generale e i rappresentanti dell’Avvocatura".