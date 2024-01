Australian Open, Jasmine Paolini agli ottavi di finale

Solo applausi per Jasmine Paolini che gioca una partita praticamente perfetta contro Anna Blinkova, che l'aveva battuta tre volte su cinque e aveva vinto il tie-break maratona contro Elena Rybakina, firmando la più grande sorpresa della prima settimana in singolare femminile all'Australian Open.



La toscana vince 7-6(1) 6-4 e festeggia il suo primo ottavo di finale in uno Slam. Per la sedicesima volta c'è un'italiana in un ottavo di finale all'Australian Open.

"Sono felicissima, ora adoro l'Australia" dice Paolini, che non aveva mai passato un turno nelle precedenti partecipazioni e invece adesso non smette più di sorridere. "



Dopo il primo set mi sono un po' rilassata, sotto 1-4 ho cercato di concentrarmi di più su quello che dovevo fare in campo. Direi che è andata bene. Tutti mi dicevano che avrei potuto giocare bene sul duro ma non ci credevo. Partita dopo partita, ho iniziato a sentirmi sempre meglio su questa superficie e adesso mi piace molto".



Il miglior Slam in carriera di Paolini, numero 31 del mondo, prosegue contro Anna Kalinskaya, numero 75, che ha eliminato 67(10) 61 64 Sloane Stephens, campionessa dello US Open 2017.