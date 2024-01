Borsa, apertura negativa dei listini europei

Non sono ottimisti dunque i mercati in attesa delle comunicazioni da parte della Banca centrale europea sui tassi d'interesse. Tra poco anche significativi dati macroeconomici dalla Germania come l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese.



Negli Stati Uniti ieri il Nasdaq ha guadagnato lo 0,36 trainato da Netflix, che ha segnato un +10,7% dopo aver annunciato 13 milioni di abbonati negli ultimi tre mesi del 2023.



Corrono invece i listini cinesi con Hong Kong e Shanghai che guadagnano tra i due e i tre punti. Il governo di Pechino ha presentato nuove misure per stimolare l'economia.



Petrolio sostanzialmente stabile, Brent sempre poco sopra la soglia degli 80 dollari al barile, gas in leggero calo rispetto a ieri, poco sopra i a 28 euro al megawattora sul mercato di Amsterdam