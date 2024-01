Bufera su Solinas: "Gli atti coperti da segreto istruttorio". La Lega: "Tempismo perfetto"

A quattro giorni dalla chiusura del termine della presentazione delle liste per le elezioni regionali i giochi in merito alla ricandidatura di Christian Solinas rimangono ancora aperti in Sardegna, anche se l'epilogo è dietro l'angolo.

Il sequestro di beni e immobili per 350 milioni al presidente uscente nell’ambito dell’inchiesta per corruzione che lo ha investito ha bloccato la macchina politica elettorale e ampliato la crepa nella coalizione del centrodestra sardo che già si era manifestata nei giorni scorsi con una Lega che non voleva cedere proprio sul nome di Solinas. Uno strappo da cui potrebbe uscire invece confermato il nome dell’antagonista numero uno, Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari in quota Fratelli d’Italia.

La reazione del governatore uscente, che si dichiara innocente e fiducioso, è stata quella di puntare il dito verso un “tempismo quasi sospetto”, così a ridosso della presentazione delle liste, come ha evidenziato ai microfoni del Tg1: “Mentre si decide il candidato presidente unitario del centrodestra” sono uscite notizie legate ad atti che “dovrebbero essere coperti da segreto istruttorio".

"Atti – ha proseguito Solinas – che invece sono in possesso di tutti i media, i giornali e le televisioni e circolano liberamente. In un paese democratico, in uno Stato di diritto queste cose non dovrebbero accadere".

"Le subiamo per l'ennesima volta e siamo davanti, per tutto il resto, a un teorema indimostrato e indimostrabile costruito pervicacemente dalla polizia giudiziaria. Ma appena avremo l'opportunità di rappresentare i fatti nella loro verità si dimostrerà che non è stato fatto niente che non fosse più che lecito nella condotta del presidente della regione Sardegna”, ha concluso nell'intervista.

Salvini al momento non nega il proprio sostegno a Solinas sebbene, ai microfoni di Agorà, il ministro abbia dichiarato che, pur preferendo sostenere “in linea di principio i candidati uscenti” si era dichiarato fiducioso che “nel nome dell'unità della coalizione” si sarebbe trovato un accordo.

A non far mancare il proprio appoggio alla candidatura bis di Solinas arriva anche Andrea Crippa, numero due della Lega ma, dicono i bene informati, il silenzio del resto del partito fa trapelare comunque che gli sviluppi dell'inchiesta non cambieranno quello che sembra un epilogo inevitabile che si dovrebbe concludere con un passo indietro del governatore, a prescindere da come andranno le indagini.

Guardando oltre il prossimo 25 febbraio, giornata in cui si apriranno i battenti dei seggi in terra sarda – e, a seguire, l’Abruzzo il 10 marzo, Basilicata, Piemonte e Umbria a giugno - in ballo non ci sono solo la Sardegna e il suo papabile governatore: sul tavolo il piatto presenta anche il Veneto i cui cittadini saranno chiamati alle urne per le regionali del 2025 e su cui la Lega vuole blindare il terzo mandato nonostante le riserve di Forza Italia.

Intanto, secondo una nota diffusa dal M5s sardo, il fatto che Italia Viva presenterà una lista a sostegno di Renato Soru certifica in realtà un appoggio alla giunta in carica: “Dopo l'accordo per le adesioni tecniche, dopo l'ingresso di Italia Viva e di Anita Pili nella coalizione, possiamo dire ufficialmente che Soru non solo è il più forte alleato della destra ma rappresenta in maniera più assoluta la continuità con la giunta Solinas''.

Il Partito sardo d'Azione scioglierà le proprie riserve non prima di domani. Nell'aria, secondo alcune fonti interne, potrebbero sostenere lo stesso Soru.