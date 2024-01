Cavo d'acciaio in strada a Milano, fermato uno dei due complici del 24enne in carcere

E' stato fermato uno dei due complici di Alex Baiocco, il 24enne milanese già in carcere per aver teso, alle 2 dello scorso 4 gennaio, un filo di acciaio ad altezza d'uomo in viale Toscana a Milano mettendo in pericolo la vita specialmente di motociclisti e ciclisti.

Il fermo per blocco stradale è stato eseguito nella notte a Monza dai Carabinieri della Compagnia Monforte. Il giovane, 18 anni, è stato portato in carcere sempre a Monza. Ora si sta rintracciando il terzo ragazzo.

Baiocco, durante l'interrogatorio, aveva indicato i nomi e i profili social dei due giovani che avrebbero agito con lui, ma non i cognomi – affermando di non conoscerli. I carabinieri sono riusciti a individuarne il complice con certezza, grazie all’account con cui quella notte aveva noleggiato lo scooter elettrico usato dai tre – con Baiocco senza casco.