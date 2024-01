Acca Larentia e saluti romani, cinque denunciati e decine di identificati

Tutti erano a volto scoperto e noti agli investigatori che hanno a che fare con gli ambienti della destra romana. Vestiti di nero, come nei cortei nazisti, si sono mossi a falange posizionandosi sul piazzale antistante l'ex sezione dell'MSI dove è dipinta una grande croce celtica per terra. Qui hanno inscenato il rito del "presente", urlato a squarciagola per i "camerati caduti", come dice una lapide affissa sulla piazza nel 2012 - in cui si afferma che le tre vittime del 1978 furono “assassinate dall'odio comunista e dai servi dello Stato”.

I magistrati ora dovranno valutare - in base agli elementi che sta raccogliendo la Digos - se procedere con l'apertura formale di un fascicolo di indagine. Gli inquirenti sono al lavoro sui filmati delle telecamere che hanno registrato le varie fasi dell'evento, a cui ha partecipato un migliaio di persone ben organizzate: per lo più militanti di estrema destra - molti legati a CasaPound, Forza Nuova e Blocco Studentesco - e appartamenti a frange del tifo ultras , in particolare della Lazio.

Toccherà ai magistrati valutare se con le loro azioni i militanti hanno violato le norme. C'è la legge 645 del 1952, la cosiddetta legge Scelba , che ha introdotto l'apologia del fascismo (articolo 4) e punisce con pene fino a due anni di reclusione chiunque " pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista" . La stessa legge all'articolo 5 prevede l'arresto fino a tre mesi per chiunque "con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista".

Tra i militanti che hanno partecipato alla commemorazione di domenica non trapela preoccupazione per eventuali conseguenze giudiziarie.

CasaPound ha annunciato che ogni 7 gennaio sarà in via Acca Larentia. "La Cassazione - ha detto da parte sua Daniele Schiavulli, ex componente di Forza Nuova - ha già dichiarato che il saluto romano non è reato e quindi non è normale dovermi giustificare per un reato che non ho commesso".

In realtà una parola definitiva potrebbe arrivare il prossimo 18 gennaio dalla Cassazione, chiamata a pronunciarsi proprio sul saluto romano nelle manifestazioni pubbliche. In passato la Corte ha affrontato la questione con decisioni in vari casi contrastanti.