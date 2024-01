Continua la protesta dei trattori, bloccato il casello di Valdichiana della A1. Sit-in a Cagliari

Continua la “protesta dei trattori” degli agricoltori italiani, che si sono uniti a quelli francesi e tedeschi per contestare le politiche di settore dell’Unione europea. Stamane le manifestazioni sono riprese con 250 trattori - ma in giornata ne sono attesi fino a 400 - davanti al casello Valdichiana dell'autostrada A1, in Toscana, e tra Sinalunga (Siena) e Foiano della Chiana (Arezzo). Il casello autostradale è stato bloccato da pochi minuti. La manifestazione si svolge in modo pacifico e raduna produttori provenienti dal Centro Italia, che hanno schierato i mezzi in un terreno all'esterno dell'autostrada, lungo la viabilità ordinaria.

Vengono esposti cartelli come “Incolti sarete voi, no la mia terra”, “Coltiviamo futuro non speranza”, “Lottiamo per tutti se falliremo non ci sarà futuro”, “No agricoltura, no cibo, no futuro”. Vengono sventolate bandiere tricolori e ogni agricoltore che raggiunge il raduno si annuncia con lunghi colpi di clacson. Sul posto personale delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri, segue lo svolgimento della protesta. La manifestazione dovrebbe durare ancora cinque giorni, da oggi fino al 3 febbraio.

A Grosseto trattori bloccati dalla Prefettura

La manifestazione si sarebbe dovuta svolgere anche a Grosseto, dove circa 50 trattori e diversi mezzi pesanti si trovano bloccati su un lato della vecchia Aurelia, oggi strada provinciale 154, mentre tentano di raggiungere il capoluogo dal sud della Maremma. Un corteo, infatti, sarebbe dovuto partire intorno alle 10 per raggiungere piazza Nassirya, a ridosso delle Mura del centro storico di Grosseto, per un dibattito sulle politiche agricole comunitarie. Ma non si è svolto perché le autorità prefettizie e le forze dell'ordine hanno spiegato agli organizzatori che avrebbero dato l'autorizzazione per un corteo ridotto, con un solo trattore e alcuni agricoltori a piedi.