Donna investita e uccisa da un mezzo dei Vigili del Fuoco mentre attraversava sulle strisce

Tragedia ieri sera sulle strade delle Giudicarie in Trentino dove una donna di 73 anni è stata investita e uccisa da un mezzo dei Vigili del fuoco mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Testimone oculare dell'incidente il marito.

L'investimento è avvenuto lungo la strada statale 237 del Caffaro a Basso Arnò tra Borgo Lares e Tione. Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, la donna, l'insegnante in pensione Matilde Delugan, molto conosciuta in zona, era appena scesa dal bus alla fermata e dall'altra parte della strada c'era il marito assieme al quale sarebbe dovuta rientrare a casa.

Nell'attraversare, il tragico investimento. Soccorsa in gravissime condizioni, è morta mentre veniva portata in ospedale: troppo gravi i traumi riportati. Il mezzo dei pompieri che l'ha travolta stava rientrando in caserma dopo un servizio. Sul posto ambulanza, elisoccorso, vigili del fuoco di Borgo Lares e polizia locale delle Giudicarie per i rilievi.