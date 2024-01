Dopo tre anni di violenze trova il coraggio di denunciare il marito, a Lanciano arrestato un 48enne

Per 3 anni ha sopportato le violenze del marito e, al limite della resistenza e della sopportazione, finalmente ha denunciato tutto. Subito per lei è scattato il codice rosso. Nelle scorse ore, a Lanciano, in Abruzzo, il coniuge è stato arrestato con le accuse di lesioni personali aggravate e violenza sessuale. Si tratta di un 48enne del posto e a disporre la misura cautelare in carcere è stato il giudice per le indagini preliminari Massimo Canosa.

Il pubblico ministero, Mirvana Di Serio, ha coordinato le indagini immediatamente seguite alla denuncia della donna nei cui confronti è subito scattata una rete di protezione necessaria per metterla in sicurezza e allontanarla dal marito violento.

Gravi indizi di reato quelli raccolti dagli inquirenti a carico dell'indagato e i fatti denunciati dalla signora avrebbero trovato conferme e riscontri anche in diverse testimonianze raccolte dagli investigatori tra vicini di casa, amici e parenti della coppia. Ravvisando il pericolo di reiterazione del reato, il procuratore capo del tribunale di Lanciano ha chiesto la misura cautelare degli arresti in carcere accolta dal gip di Lanciano. L'uomo è stato tradotto nella casa circondariale di Villa Stanazzo.