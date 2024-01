Fine vita: la proposta di legge del presidente Zaia, bocciata in Veneto, approda alla Camera

La capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra Luana Zanella ha, infatti, annunciato di aver ripresentato la proposta alla Camera spiegando: "L'iniziativa legislativa del Veneto si proponeva di definire tempi e procedure per l'assistenza sanitaria che va assicurata alle persone che possono accedere alla morte medicalmente assistita , in linea con la sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019 sul caso dj Fabo-Cappato. Di questa norma c'è un disperato bisogno . Infatti, in assenza di una legge, si può fare richiesta di accesso grazie alla sentenza, ma ogni Regione procede senza regole. Chi ne fa le spese sono i malati, le loro famiglie e il personale delle strutture sanitarie a cui è affidata questa delicata mansione, spesso abbandonato a sè stesso”.

"La norma fortemente voluta dal presidente Zaia, ma bocciata dal Consiglio regionale, non introduce nulla di nuovo, mette solo ordine e assicura la presenza dello Stato. L'area liberal della destra in parlamento, se davvero esiste, batta un colpo", dice Zanella, la quale conclude: “Quello che si voleva fare per il Veneto si può prevedere per tutte le Regioni, dando così certezze e il possibile conforto a chi si avvicina ai momenti finali della propria vita. Oltre alle condizioni d'accesso all'assistenza sanitaria - già stabile dalla Consulta - la proposta sostanzialmente prevede che le aziende sanitarie istituiscano una commissione medica multidisciplinare permanente che entro venti giorni valuti le condizioni della persona e i presupposti per il suo accesso alla morte medicalmente assistita, dettando i modi della sua realizzazione. E' una proposta per non rendere disumano un momento cruciale della vita di donne e uomini sofferenti e senza speranza".

Sul tema è intervenuta anche la segretaria del Pd Elly Schlein: “E' un'occasione persa, quella del Veneto, che voleva solo dare dei percorsi attuando quanto previsto dalla Corte costituzionale. Che la destra abbia affossato la proposta di legge sul fine vita di Zaia non sorprende, ma è una ferita che ci sia stato anche un voto del Pd', ha detto.

"Siamo qua per rilanciare alcune proposte di legge, come quella per assicurare un fine vita dignitoso, è parte del programma del Pd, della mia mozione”, ha aggiunto in chiusura del seminario dei deputati Pd a Gubbio.