Venezia, getta la figlia di 5 anni dal primo piano poi tenta il suicidio, arrestato il padre

Tragedia nella notte in provincia di Venezia. Un uomo ha gettato la propria figlia di cinque anni dal terrazzo al primo piano di un'abitazione a Cinto Caomaggiore, nel Veneto orientale, poi si è buttato a sua volta cercando di suicidarsi. La tragedia è avvenuta poco prima della mezzanotte di ieri. L'uomo era separato dalla moglie e aveva in affido la bimba durante le vacanze natalizie.

La piccola, rimasta cosciente dopo la caduta, è stata trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per un trauma cranico. Anche l'uomo, rimasto incolume nella caduta, si trova in ospedale piantonato dai carabinieri che stanno svolgendo le indagini. La Procura di Pordenone è in attesa degli accertamenti prima di procedere a suo carico.