Il Presidente della Regione Marche va a caccia di record e turisti

L'occasione è ghiotta, la ‘benedizione’ del Presidente della Repubblica è arrivata puntuale così come puntuali sono arrivati i sindaci di tutta la regione. Pesaro Capitale della Cultura Italiana 2024 rappresenta un possibile volàno per un territorio intero. E il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, è stato netto: “Non possiamo farci sfuggire l'occasione. La nostra è una terra unica, straordinaria e variegata dove la parola ‘cultura’ è onnipresente con un immenso patrimonio fatto anche da manifestazioni di grande richiamo come Musicultura, il Rossini Opera Festival, ma anche alle tante manifestazioni che riempiono i nostri borghi e i nostri teatri durante l'anno intero. Vogliamo dare valore ad una prospettiva di sviluppo economico e turistico. Il record di presenza è del 2022, stavolta l'obiettivo è quello di superarsi. Con Pesaro a fare da traino”.