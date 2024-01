Italia sferzata dal gelo, allerta gialla in 4 regioni

Il caldo degli scorsi giorni lascia l'Italia. Al suo posto giù le colonnine con temperature in picchiata. Neve al Centro-Sud, venti forti e mareggiate su gran parte del Paese. Lo comunica la Protezione civile, parlando di allerta 'gialla' in quattro regioni (Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). La perturbazione in atto sul nostro Paese, sta convogliando intense e fredde correnti di grecale accompagnate da precipitazioni sparse, che risulteranno a carattere nevoso fino a quote collinari sulle regioni centro-meridionali peninsulari, in un contesto di generale e marcato calo delle temperature su tutto il territorio nazionale. Da domani, lunedì 22 gennaio, previsto un miglioramento. Le basse temperature che si stanno registrando in queste ore possono provocare delle gelate in molte località della Penisola come Venezia dove la Centrale operativa della Polizia locale e la Protezione civile del Comune hanno comunicato che per evitare disagi alla circolazione questa notte sono entrati in azione gli spargisale. Problemi nel far ripartire le auto sulle Dolomiti dove a 1800 metri al Passo Tre Croci, sopra Cortina, in provincia di Belluno, l'ondata di gelo artico ha fatto raggiungere i -18 gradi.

E la neve è arrivata anche al sud, in Puglia, in provincia Foggia e in particolare nelle zone del Subappennino Dauno. E' prevista un'allerta gialla per rischio idrogeologico, vento e neve sul Gargano, sul Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Subappennino dauno e Basso Ofanto. In Basilicata, la Provincia ha attivato il piano neve per liberare le strade della Collina materana dagli accumuli. Suggestive le immagini di Potenza, completamente imbiancata.