La Coppa Italia maschile tra schiacciate e tecnologia

Bologna capitale del volley maschile per due giorni. Nel week end, infatti, all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno andranno in scena le semifinali e la finale di Coppa Italia. Sul parquet emiliano si ritroverà il gotha del volley per club: alle 16 l’Itas Trentino sfiderà la Mint Vero Volley Monza, mentre alle 18.30 la Sir Susa Vim Perugia si ritroverà sottorete con l’Allianz Milano.

La sfida finale sarà domenica alle 15.45 con diretta su Rai 2, Rai Play e Rai Italia.

Biglietti esauriti e spettacolo assicurato grazie anche agli atleti in campo visto che nelle quattro formazioni in gara ci saranno molti dei ragazzi che hanno vinto l'ultimo campionato del mondo, il penultimo europeo e argento europeo. Non mancheranno comunque le novità tecnologiche: per la prima volta arriverà il ‘conto alla rovescia’ di 15 secondi prima di ogni servizio e gli effetti di videografica che accompagneranno sui tabelloni la passione dei tifosi. La Var (Video Check Room), con le 23 camere che sarà effettuato in remoto lontano dal campo per non avere ’interferenze’. Tra tecnologia e sport il volley corre verso il futuro.