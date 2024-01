L'Angelus dell'Epifania di Papa Francesco: "Adorare Dio non è perdere tempo ma dare senso al tempo"

L’Angelus di Papa Francesco in piazza San Pietro, in occasione della Festa dell’Epifania. I Magi al centro del suo commento al Vangelo: “Adorare Dio non è perdere tempo ma dare senso al tempo” ripete più volte Bergoglio dalla finestra del Palazzo Apostolico.

Quella dei Magi, precisa il Santo Padre, “è l'esperienza decisiva per loro e importante anche per noi: in Gesù Bambino, infatti, vediamo Dio fatto uomo”. Quindi, l'esortazione: “E allora, guardiamo a Lui, meravigliamoci della sua umiltà. Contemplare Gesù”, prosegue il Pontefice, “restare davanti a Lui, adorarlo nell'Eucaristia; è ritrovare la rotta della vita nella semplicità di un silenzio che nutre il cuore”.

Papa Francesco aggiunge: “Stiamo anche noi davanti al Bambino, fermiamoci davanti al Presepe. E troviamo anche il tempo per guardare i bambini, i piccoli che pure ci parlano di Gesù, con la loro fiducia, la loro immediatezza, il loro stupore, la loro sana curiosità, la loro capacità di piangere e ridere con spontaneità, di sognare”.

Secondo Francesco, “Dio è fatto così: Bambino, fiducioso, semplice, amante della vita. Se staremo davanti a Gesù bambino e in compagnia dei bambini, impareremo a stupirci e ripartiremo più semplici e migliori, come i Magi. E sapremo avere sguardi nuovi e creativi di fronte ai problemi del mondo”.

“Chiediamoci, dunque” ha invitato il Papa: “in questi giorni ci siamo fermati ad adorare, abbiamo fatto un po' di spazio a Gesù nel silenzio, pregando davanti al Presepe? Abbiamo dedicato del tempo ai bambini, a parlare e a giocare con loro? E infine, riusciamo a vedere i problemi del mondo con lo sguardo dei bambini?”.

“Maria, Madre di Dio e nostra, accresca il nostro amore per Gesù Bambino e per tutti i bambini, specialmente quelli provati da guerre e ingiustizie”, ha quindi aggiunto il Santo Padre, introducendo la preghiera mariana.

L'anniversario dell'incontro tra Paolo VI e il patriarca Ahtenagoras

Il Santo Padre ricorda poi l'incontro di 60 anni fa tra San Paolo VI e il patriarca Atenagoras, per promuovere l'ecumenismo e la pace. E chiede di pregare per la fine delle guerre nel mondo: “in Medio Oriente, in Palestina, Israele, in Ucraina, in tutto il mondo” elenca Bergoglio, “tante vittime delle guerre! Tanti morti! Tanta distruzione!”. Il Santo Padre prega poi per le vittime dell'attentato in Iran, esprimendo la sua “vicinanza al popolo iraniano, in particolare ai familiari delle numerose vittime dell'attacco terroristico avvenuto a Kerman, ai tanti feriti e a tutti coloro che sono colpiti da questo grande dolore”.