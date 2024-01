L'anno che verrà fa boom su Rai1

In oltre 10 milioni hanno ‘brindato’ davanti alla tv per salutare il 2023 e accogliere il 2024. "L'anno che verrà", il Capodanno firmato Rai1, in onda per la prima volta da Piazza Pitagora a Crotone e condotto per la nona volta da Amadeus, è stato il programma più visto dell'ultima sera del 2023. Sono stati quasi 6 milioni i telespettatori sintonizzati su Rai 1, con il 40 % di share, a cui vanno aggiunti quelli che su Rai Italia lo hanno seguito nel mondo.

“Ancora una volta la gran parte del pubblico ha scelto Rai 1 per aspettare il nuovo anno e salutare quello appena concluso. In 10 milioni, pari ad uno stratosferico 61% di share, si sono dati appuntamento a mezzanotte sulla rete ammiraglia Rai per brindare con Amadeus, un volto amico che rassicura, entra nelle case in punta di piedi, riesce a parlare a più generazioni, galvanizza le piazze con il suo contagioso entusiasmo - ha commentato il direttore della Direzione Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea -. È stata una festa che la Rai, insieme alla Regione Calabria, alla Fondazione Film Commission della Calabria e alla città di Crotone, ha voluto dedicare a tutte le famiglie, con una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento, ricca di bella musica”.