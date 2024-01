Lazio, il Tar annulla il test di medicina. Salve le posizioni di chi ha superato le prove

Il Tar per il Lazio, con la sentenza n. 863 del 17 gennaio 2024, ha annullato i provvedimenti che hanno disciplinato le prove di ammissione alla facoltà di medicina per l'anno accademico 2023/2024, salvaguardando le posizioni di chi ha superato le prove e si è iscritto ai corsi. Lo ha reso noto lo stesso Tribunale amministrativo, chiamato a pronunciarsi sugli oltre 3mila ricorsi dei candidati che non avevano superato il test.

In particolare per il Tribunale amministrativo il meccanismo di “equalizzazione” alla base del punteggio presenta “elementi di alea che, da un lato, non sono giustificati da esigenze oggettive della selezione e, dall'altro, non consentono un ordinamento degli aspiranti sulla base della sola performance, essendo la relativa posizione influenzata dall'attribuzione di un fattore di parametrazione del punteggio che limita, in modo per ciascuno diverso, il punteggio massimo raggiungibile e che mina, pertanto, la par condicio tra i candidati”.

Secondo il candidato ricorrente (il cui ricorso è stato accolto), “due laureati potrebbero essere stati giudicati in misura diversa non in quanto l'uno è più preparato dell'altro, ma perché a uno dei due sarebbe stato somministrato un kit di domande reputato sulla base dell'equalizzazione più difficile o più semplice”.



Lo scorso anno, per la prima volta, avevano ‘debuttato’ i Tolc-Med (test di medicina e odontoiatria, ndr), introdotti dalla ministra dell'Istruzione Maria Cristina Messa prima dell'arrivo dell'attuale Anna Maria Bernini. Nel 2023, il test durava 90 minuti ed era composto da 50 domande, 7 quiz di comprensione del testo, competenze acquisite negli studi (15 minuti); 15 quiz di biologia (25 minuti); 15 quiz di chimica e fisica (15 minuti); 13 quiz di matematica e ragionamento (25 minuti).