Lotteria Italia: stasera l'estrazione durante "Affari tuoi"

Aumento record dal post-pandemia della vendita dei biglietti Lotteria Italia, e dunque grande è l'attesa per l'estrazione che, come da tradizione, consegnerà premi milionari ai fortunati vincitori. In totale sono stati venduti 6,7 milioni di biglietti (+10% rispetto al 202 2), con il Lazio in testa,

seguito da Lombardia e Campania. In crescita sono anche le vendite online. Quest'anno sono stati 'staccati' sul web 149.706 biglietti, circa 48mila in più rispetto allo scorso anno. Il primo premio sarà quello da 5 milioni di euro, mentre gli altri cosiddetti di prima categoria saranno annunciati dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli solo qualche ora prima dell'estrazione, in programma durante la trasmissione 'Affari Tuoi' su RaiUno.



Lo scorso anno a festeggiare fu una tabaccheria di Bologna, mentre il Lazio si confermò la regione più fortunata con tre dei cinque premi di prima categoria, quelli cioè a sei zeri. La Lotteria Italia porta con sé anche un inusuale primato, quello dei premi non riscossi. Negli ultimi vent'anni, dal 2002 in poi si conta un totale di quasi 31 milioni di euro caduti nel dimenticatoio. Il caso più eclatante è datato 2008, quando fu addirittura il primo premio da 5 milioni a non essere stato riscosso. L'ultimo episodio risale al 2016, con la vincita da 2 milioni di euro mai reclamata.