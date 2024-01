Macabra scoperta in un casolare fatiscente, trovato il corpo mummificato di un uomo su una poltrona

Non lo vedevano da mesi. Poi ieri, nel tardo pomeriggio, la macabra scoperta. Il corpo mummificato di Renato Monteverde, molto conosciuto nella zona, è stato rinvenuto dai Carabinieri nel casolare di famiglia ormai fatiscente di Civitanova Alta, in provincia di Macerata, nelle Marche dove amava recarsi per brevi periodi l'anno dopo che aveva trovato una sistemazione presso l'abitazione della sorella a Castel di Lama.

L'uomo, 76 anni, è stato uno dei primi fotografi, allievo del grande Gino Pennesi. Un uomo originale, stravagante, come lo ricordano amici e conoscenti, che per un periodo si reinventò anche cuoco, non solo in Italia, ma anche in Africa dove aveva vissuto in diversi periodi della sua vita.

A segnalare la sua scomparsa proprio la sorella assieme alla nipote che non avevano più sue notizie da mesi. Pensavano all'ennesimo viaggio, ma invece quando non si è fatto sentire nemmeno per il 2 novembre, quando tutti insieme si recavano al cimitero a trovare i propri cari, si sono allarmate e hanno allertato le forze dell'ordine.

L'ultimo a vederlo vivo sarebbe stato un amico d'infanzia che lo aveva incontrato nel mese di agosto e con cui aveva scambiato alcune parole. Dai primi rilievi, Monteverde, sarebbe morto da diversi mesi. Adesso sarà l'autopsia a stabilire il periodo esatto e le cause del decesso. Un primo esame non evidenzierebbe segni di violenza.

Una settimana trovato il corpo mummificato di un altro anziano ad Ancona

Poco più di una settimana fa, ad Ancona, era stato rinvenuto il corpo mummificato di un altro anziano di 71 anni. A trovarlo, il 5 gennaio, il fratello che era tornato nel capoluogo marchigiano per cercare di ricucire i rapporti rovinati ormai da molto tempo. L'autopsia ha stabilito che l'uomo era deceduto da quattro anni, sembrerebbe a causa di un malore che lo avrebbe colto nel sonno.