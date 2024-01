Maltempo, venti molto intensi al Sud. Allerta gialla in otto regioni

Venti forti, con raffiche di burrasca, mareggiate lungo le coste e neve: persiste il maltempo su gran parte dell'Italia e la Protezione Civile ha emanato per la giornata di oggi, lunedì 8 gennaio, l'allerta gialla in Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, parte di Sardegna ed Emilia-Romagna .

Temperature: minime senza variazioni di rilievo al nord-ovest su Emilia-Romagna e isole maggiori, in diminuzione sul resto del Paese; massime in calo sulle regioni adriatiche ma anche su restanti alpi e prealpi, Umbria, Basilicata ed entroterra campano, stazionarie sul resto del territorio.

Nord: cielo coperto per gran parte della giornata ma con tendenza a schiarite nel corso del pomeriggio-sera. Attese debolissime nevicate sui rilievi alpini e appenninici generalmente oltre gli 800 metri, localmente fino a quote di bassa collina sul Piemonte meridionale.

Numerosi i casi di cronaca avvenuti durante la giornata di ieri a causa del tempo avverso. Un uomo in Alto Adige è precipitato ieri con il suo trattore , mentre stava sgomberando dalla neve una strada di montagna in località Latzfons, in valle Isarco. L'incidente è stato scoperto la mattina all'alba da alcuni vicini.

Giornata di attenzione per il maltempo anche in Emilia-Romagna dove fino alla mezzanotte è stata in vigore l''allerta arancione", emanata per il rischio di piene e frane nella parte centro orientale della regione, zone già pesantemente colpite dalle alluvioni di maggio scorso. Infiltrazioni d'acqua si sono verificate in un ospedale del Ferrarese. Si sono verificate frane e smottamenti in Valtellina e Liguria che hanno causato l'isolamento di alcune frazioni abitate di montagna.

Sempre ieri, giornata difficile per chi viaggiava via mare nel golfo di Napoli, per effetto delle condizioni meteo marine sfavorevoli. Sono risultati infatti sospesi tutti i collegamenti per le isole di Ischia e Procida operati dagli aliscafi, sia da Napoli che da Pozzuoli; sospese anche alcune corse da Casamicciola per Pozzuoli e viceversa per l'incagliamento di una nave che opera quella tratta, avvenuto stamattina presto a causa del vento. Circolazione ferroviaria interrotta sulla circumvesuviana, tra le stazioni di Poggiomarino e Pompei Santuario, a causa dell'allagamento della stazione di Scafati.