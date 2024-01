Mattarella a Vercelli per l'anno accademico dell'Università del Piemonte orientale. La diretta

Centro storico blindato, questa mattina, a Vercelli, per l'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato al Teatro Civico per la cerimonia di inaugurazione del 25esimo anno accademico dell'Università del Piemonte Orientale. All'ingresso del presidente, l'esecuzione degli inni d'Italia e d'Europa da parte dell'orchestra e del coro dell'università.

La cerimonia si è aperta con una anteprima dedicata alla rievocazione dei 25 anni di vita dell'università del Piemonte Orientale. In sala è già arrivato il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Ci sono il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, i sindaci di Novara Alessandro Canelli, di Vercelli Andrea Corsaro, di Alessandria Giorgio Abbonante. In prima fila anche i vescovi delle tre diocesi, e in sala parlamentari del territorio, consiglieri regionali e autorità.

Il comune e le forze dell'ordine ordine hanno messo in campo uno speciale dispositivo organizzativo per garantire la sicurezza dell'evento. Ieri per tutta la mattina i vigili del fuoco e le forze di polizia hanno completato le verifiche e le operazioni di bonifica al Civico. Da mezzanotte è stata vietata la sosta di qualsiasi veicolo in tutto il quadrilatero tra la chiesa di Sant'Andrea e il teatro civico, mentre dalle 7 di stamattina è vietata la circolazione nelle vie intorno al Civico. Per motivi di sicurezza sono stati rimossi tutti i cestini dei rifiuti nelle vie del centro storico. Le forze dell'ordine garantiscono da ore il controllo di tutta l'area presidiando da vicino i punti sensibili.

Poi gli interventi istituzionali, seguiti dal discorso del rettore Gian Carlo Avanzi, della direttrice generale e del rappresentante degli studenti. La cerimonia prevede poi il conferimento di una laurea honoris causa in medicina a Mariella Enoc, novarese, già presidente dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, che terrà una lectio ripercorrendo le principali fasi della sua lunga carriera manageriale.