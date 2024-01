Weekend con piogge, temporali e neve, temperature in calo

PREVISIONI METEO PER OGGI AL NORD

Al mattino tempo stabile ma con molta nuvolosità, ampi spazi di sereno sulle Alpi. Al pomeriggio ancora addensamenti bassi su Liguria e tra Romagna, Veneto e Friuli, soleggiato altrove. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento con piogge sparse lungo l'arco alpino e neve oltre gli 800-1300 metri.

AL CENTRO

Sia al mattino che al pomeriggio molti addensamenti anche compatti sulle regioni del versante tirrenico con la possibilità di piogge isolate, poco nuvoloso tra Marche e Abruzzo. In serata ancora piogge tra Toscana e Lazio, ampie schiarite sui settori adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nubi in transito con locali piogge sui settori tirrenici. Al pomeriggio tempo per lo più invariato con ampie schiarite sui settori adriatici. In serata piogge lungo i settori tirrenici, asciutto altrove con molte nubi sulla Sardegna e cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Temperature minime e massimi stabili o in lieve rialzo in tutta Italia.