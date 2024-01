Il Ministro Piantedosi: "La sanzione sportiva non esaurisce il problema"

Non accennano a placarsi gli interventi sul ‘caso razzismo’ che ha coinvolto Maignan, il portiere del Milan durante la sfida con l'Udinese. In attesa delle decisioni del giudice sportivo sono arrivate anche le parole del Ministro dell'Interno. "La sanzione sportiva importante, ma non esaurisce il problema. Gli insulti al portiere del Milan rappresentano un episodio esecrabile dal quale va presa una netta distanza". Lo ha detto Piantedosi a Campobasso sottolineando che è "necessaria una riflessione con il ministro Abodi. Confido che attraverso le immagini delle telecamere si possa arrivare ad individuare i responsabili degli insulti perché è giusto che siano chiamati a rispondere in prima persona".