Pesaro rilancia le Marche nel segno della cultura

Iniziative pressoché quotidiane, spazi innovativi aperti in città, appuntamenti che valicano il momento musicale arrivando anche allo sport, alla sostenibilità e alla natura. “La nostra città merita attenzione e gradimento. Roma, Milano, Firenze e Napoli hanno un overbooking? Beh noi rappresentiamo una proposta innovativa e ben definita. Provare per credere”, dice il sindaco Matteo Ricci.

Gli fa eco Francesco Acquaroli, Presidente regionale: “Come non puntare al record di turisti per il 2024? Abbiamo tutto ciò che serve per eccellere e al valore di Pesaro 2024 possiamo aggiungere molte altre cose, anche nel campo culturale dove spiccano tra gli altri Musicultura e il Rossini Opera Festival. Impossibile citare l'intera ricchezza che abbiamo, possibile venire ad incontrarla dal vivo. E' ciò che speriamo che succeda”