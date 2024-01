La radio sale sul palco dell'Ariston

Svelate le canzoni del festival di Sanremo. Molti i richiami alla musica degli anni ’80 e ’90, poche ballate, molta musica dance, radiofonicamente perfetta. E Amadeus annuncia tre omaggi a tre anniversari importanti: mercoledì 7 febbraio, con Giorgia festa per i 30 anni di “E poi”, giovedì 8 febbraio, con Eros Ramazzotti, festa per i 40 anni di “Terra promessa”, sabato 10 febbraio, con Gigliola Cinquetti festa per i 60 anni di “non ho l’età".

Queste le canzoni in gara:

Clara – Diamanti Grezzi E’ la vincitrice di Sanremo Giovani 2024. non è solo cantante, ma è anche attrice in una delle serie tv più seguite dello scorso anno ‘Mare Fuori’. Porta un pezzo per quel pubblico della ‘Gen Z’. Urban pop spinto che cresce di ritmo “L’amore è una sala slot” dove ci si gioca tutto in un attimo. Clara canta la vita quotidiana, fatta di azzardi e ripartite. Con l’amore che ti costringe, ogni volta, a rimetterti in gioco.

Diodato– Ti muovi Tu ancora ti muovi / qui dentro ti muovi cerchi l’ultima parte di me che ancora crede che sia possibile”. “Ti muovi” è una delle (poche) ballate presenti in questo Festival. Racconta una assenza costantemente presente, con classe e leggerezza, in classico stile Diodato. E già questa è una garanzia.

Mahmood - Tuta gold Per Mahmood questo è il Sanremo più importante da quella storica vittoria nel 2019 in cui era partito da quasi perfetto sconosciuto. ‘Tuta Gold’ è un brano che parla di offese e bullismo con un utilizzo estremo dello slang dei “gggiovani”. Il flow è veloce e i suoni martellanti con alcuni break davvero marcati.

Sangiovanni - Finiscimi “Finiscimi”, fammi sentire come sono pessimo”… il racconto autobiografico, struggente e malinconico, di un amore andato in pezzi. Una vera e propria lettera d’addio, con autoflagellazione annessa.

Loredana Bertè - Pazza Loredana Bertè torna in gara a Sanremo e lo fa con un pezzo scoppiettante in cui viene fuori tutta la sua personalità, portando sul palco l’unica canzone rock della manifestazione. “io sono pazza di me e voglio gridarlo ancora … non ho bisogno di chi mi perdona io lo faccio da sola” canta Loredana. Ed il risultato è una canzone coerente, accattivante e vera…

Bnkrr44 - Governo Punk Un brano urban pop che mette in evidenza le caratteristiche fondamentali che questo gruppo aveva già dimostrato nel percorso di Sanremo giovani. Ne viene fuori una canzone dal ritmo allegro e godibile con qualche riferimento alla grande musica d’autore, ed una citazione de ‘l’anno che verrà’ di Lucio Dalla.

Alessandra Amoroso - Fino a qui Alessandra Amoroso cita ‘Sally’ di Vasco Rossi e racconta qui lo stato d’animo che si prova in una crisi, ed anche la voglia (mista a paura) di uscirne fuori. E farlo aggrappandosi anche a suoni colori ed odori di una città, in questo caso Roma, che a può essere capace di comprenderti meglio di chiunque. Il risultato è una canzone intensa ed autobiografica, che tocca le corde del cuore. Il brano parla delle 'cadute' che nella vita ci si trova a dover affrontare e di come si decida di rialzarsi, e di come inevitabilmente ci si rialzi vedendo tutto con una prospettiva nuova. Fino a qui è un abito che l'artista si è cucita addosso per raccontare un percorso preciso e il suo riavvicinamento con la musica, ma che in realtà può essere indossato da chiunque.

Fred De Palma - Il cielo non ci vuole Il ‘Re del reggaeton italiano’ arriva per la prima volta in gara a Sanremo e porta in gara una storia d’amore che deve essere raccontata per restare tale. L’obiettivo, neanche troppo nascosto, è quello di piazzare questa canzone come regina dei tormentoni, con l’unico scopo di far ballare e a divertire,

Fiorella Mannoia - Mariposa Mariposa è un manifesto di donne per le donne. Fiorella Mannoia canta le voci di ognuna di loro, nel tempo, nella storia, nel sentimento e nel mistero, raccontandole nella loro libertà, forza, dolore, gioia, amore… Tutti gli opposti delle donne vivono con orgoglio in questa canzone. Le donne sottomesse e le donne protagoniste del tempo si uniscono tra i versi di ‘Mariposa’ e gridano insieme l'identità eterna e inviolabile di ognuna di loro.