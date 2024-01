Save the Children: "Orientare gli studenti per evitare la dispersione scolastica"

Circa 523mila studenti nei prossimi giorni dovranno decidere come proseguire il proprio percorso scolastico. Partono domani, infatti, le iscrizioni per le scuole superiori 2024-25 che dovranno avvenire entro il 10 febbraio. Save the Children sottolinea quanto sia importante per ragazze e ragazzi, il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alle superiori e quanto questo rappresenti spesso un momento critico che, se non considerato con attenzione, rischia di far accrescere la dispersione scolastica. Non a caso una quota rilevante delle bocciature avviene nel passaggio tra il primo e il secondo anno delle superiori. Nella scelta del percorso di studi giocano un ruolo importante diversi fattori: gli interessi e le inclinazioni degli studenti, le aspettative di genitori e insegnanti, l'offerta educativa presente sul territorio, l'influenza del gruppo dei pari, le opportunità lavorative future reali o percepite. I dati dello scorso anno ci dicono che la scelta degli studenti si è orientata principalmente verso i licei (57% degli studenti), confermandosi la tendenza prevalente, con una forte propensione per quelli scientifici (26,1%), seguiti da scienze umane (11,2%), linguistici (7,7%), classici (5,8%) e artistico (4,9%). Più basse le percentuali di quanti hanno scelto, tra i licei, quelli musicali e coreutici (0,9%) e l'europeo/internazionale (0.4%) Poco meno di uno studente su tre, invece, ha scelto gli istituti tecnici (31%), mentre circa uno su otto (12%) ha optato per un istituto professionale. Rispetto all'anno scolastico precedente, è calata la percentuale di ragazze e ragazzi che scelgono gli istituti professionali (-0,7%), a favore di licei e istituti tecnici. Purtroppo, sulle scelte di studenti e studentesse influiscono in molti casi le condizioni socioeconomiche della famiglia. Gli adolescenti con background migratorio, che con maggiore probabilità in Italia sono a rischio o in situazione di povertà, si iscrivono, in prevalenza, agli istituti tecnici (41,4%), seguiti dai licei (37,5%) e dai professionali (19,7%). Inoltre, in Italia, pesano ancora gli stereotipi di genere. Se meno di un quarto dei laureati tra i 25 e i 34 anni (il 23,8%) ha studiato materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), tra questi la quota di uomini (34,5%) è più che doppia rispetto alle donne (16,6%). Per accompagnare ragazze, ragazzi e famiglie nel momento della scelta, Save the Children ha preparato un decalogo.

Il decalogo di Save the Children Consigli per studentesse e studenti : È importante conoscere se stessi, la coscienza di sé, delle proprie aspirazioni, valori e capacità è fondamentale per indirizzare il proprio percorso scolastico e scegliere con consapevolezza. Da quest'anno scolastico, l ' E-Portfolio potrà essere un valido strumento per tenere traccia dello sviluppo delle proprie competenze durante tutto l'iter formativo. Confrontarsi con gli adulti che conoscono lo studente: online si trovano diversi test per scegliere la scuola superiore e comprendere meglio le proprie inclinazioni, farli può essere un modo per porre delle domande a se stessi, ma è bene confrontarsi sempre con genitori, insegnanti ed educatori che possono accompagnare nelle scelte. Un punto di vista esterno e adulto può supportare nel fare chiarezza sulle reali motivazioni della scelta, aiutando ad essere più consapevole delle proprie potenzialità. Conosci i diversi percorsi scolastici: conoscere le possibilità offerte dal territorio e confrontarle con le proprie aspettative e aspirazioni aiuta a compiere la scelta giusta. È importante essere consapevoli delle possibilità offerte dai diversi indirizzi scolastici in termini di materie e percorsi di studio/sbocchi lavorativi successivi, e informarsi sull'offerta complessiva delle scuole, cercando di conoscere da vicino le proposte didattiche, le modalità, gli orari, i progetti e le attività extra-scolastiche, gli sbocchi e il tipo di preparazione che possono offrire'. Per avere un quadro complessivo dell’offerta scolastica si può consultare il nuovo portale "Scuola in Chiaro” e Unica , la nuova piattaforma digitale per l’orientamento del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il servizio offre risorse per l’orientamento e dà accesso all’e-portfolio, mettendo a disposizione di studenti e famiglie risorse e informazioni utili sul percorso scolastico Tieni aperte le possibilità: scegliere la scuola guardando al proprio futuro facilita ad indirizzare al meglio le decisioni. É importante però tenere a mente che lo stesso obiettivo può essere raggiunto anche attraverso strade diverse: esiste la possibilità, ad esempio, di cambiare idea rispetto al proprio percorso di studio o professionale. Coltiva i tuoi talenti e le tue passioni: il tempo che dedichi a ciò che ti appassiona è un tempo importante per conoscerti e per capire cosa ti piace fare e quali sono le tue inclinazioni. Tieni conto di questi aspetti nel momento in cui scegli la scuola superiore! Prendersi cura delle proprie capacità e potenzialità sarà un aiuto prezioso lungo tutto il tuo percorso.