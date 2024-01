Oro a Tommaso Marini e podio tutto italiano nel fioretto maschile in Francia

Podio interamente italiano nella Coppa del mondo di fioretto allo “Stade Pierre de Coubertin” di Parigi. A trionfare è Tommaso Marini, che in finale batte Alessio Foconi per 15-12.

Nelle semifinali Marini, nato ad Ancona 23 anni fa e già oro ai Mondiali di Milano l’anno scorso, aveva battuto Filippo Macchi per 15-9, mentre Foconi aveva prevalso su Guillaume Bianchi per 15-6.

I fiorettisti del ct Stefano Cerioni tornano a casa con quattro medaglie: oro per Tommaso Marini, argento per Alessio Foconi, bronzo per Filippo Macchi e Guillaume Bianchi. Sul palcoscenico quattro bandiere, tutte tricolore.

Tommaso Marini, a poco più di cinque mesi dall’operazione alla spalla, è sul gradino più alto.

Soddisfazioni per l’Italia anche nel fioretto femminile, con il secondo posto di Elena Tangherlini e il terzo di Martina Favaretto.

L’eliminazione della campionessa mondiale, Alice Volpi, nona classificata, e della vice-campionessa europea, Arianna Errigo, non fermano comunque la scherma azzurra.

Fuori ai sedicesimi anche Martina Batini, oro continentale, Olga Rachele Calissi e Camilla Mancini. Buone le prestazioni di Francesca Palumbo (settima) ed Erica Cipressa (ottava).