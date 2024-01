Un terremoto di magnitudo 2.7 è avvenuto a due chilometri a sud di Samo, in provincia di Reggio Calabria, questa notte, alle 3:55. Il sisma è stato localizzato dagli strumenti dell'Ingv a una profondità di 10 chilometri. Non ci sono per il momento notizie di eventuali danni, feriti o vittime.