SS Lazio, il messaggio per Eriksson, l'allenatore dello scudetto: "Mister, siamo al tuo fianco"

La Lazio al fianco di Sven-Goran Eriksson, anche nei momenti più difficili. Il tecnico svedese, campione d'Italia alla guida dei biancocelesti nel 1999-2000, ha da poco annunciato di avere un cancro allo stadio terminale; la Lazio, saputa la notizia, ha pubblicato su Twitter e Facebook un video risalente allo scorso 19 marzo, in occasione del derby vinto 1-0 (marcatore Zaccagni, come ieri nella stracittadina di Coppa Italia): nel video, Eriksson è in piedi sotto la Nord e viene sommerso di applausi e dai cori della curva biancoceleste. Breve ma incisiva la didascalia del post: "Mister, siamo al tuo fianco".