Strage di Erba, si riapre il processo. Il giudice Tarfusser: "Contro Olindo e Rosa prove deboli"

"Io non dico che" Rosa e Olindo "devono essere assolti. Ho fatto la richiesta di revisione affinchè si rifaccia il processo, perché ritengo che le prove che all'epoca hanno in qualche modo portato alla loro condanna all'ergastolo siano prove che non giustificano la loro dichiarazione di colpevolezza". Queste le parole con cui Cuno Tarfusser, sostituto procuratore generale della Corte di Appello di Milano, ospite di Bruno Vespa nel programma "Cinque Minuti", su Raiuno, ha spiegato le ragioni che hanno portato la Corte d'Appello di Brescia ad accogliere la richiesta di revisione del processo sulla strage di Erba, per la quale sono stati condannati all'ergastolo i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. "In quindici anni la scienza e la tecnica si sono sviluppate molto di più della giurisdizione, e gettano una luce completamente nuova. Siamo molto conservatori, mentre la scienza e la tecnica fanno passi in avanti”, ha aggiunto. "La mia soddisfazione è professionale, perché la revisione è un fatto straordinario. Non la ritengo una mia vittoria, penso sia una vittoria per il sistema giustizia perché si apre uno spiraglio per un giusto processo con la rivisitazione di tutti gli elementi posti a carico di Olindo Romano e Rosa Bazzi, che secondo me sono inconsistenti. O almeno di dubbia provenienza", ha dichiarato ancora il sostituto procuratore al Messaggero.

LaPresse Sostituto Procuratore Corte di Appello di Milano Cuno Tarfusser

Sulle confessioni degli imputati "non ho mai usato la parola estorto e non la uso - osserva - Diciamo indotte. Arrivano dopo che hanno più volte detto di essere estranei ai fatti. Non credo alla malafede di nessuno. Credo che si siano addossati la responsabilità sulla base di una pressione alla quale era difficile resistere. Una delle tre prove principali, l'unica scientifica, è la traccia ematica rinvenuta. In base agli atti è stata repertata sul battitacco dell'auto degli imputati. Io sostengo che di questa macchia di sangue non c'è traccia negli atti. Negli atti manca un passaggio, quello della catena di custodia indispensabile per la formazione della prova e un giusto processo". Questa è la mia valutazione, anche se c'è il rispetto di fondo per le sentenze. Però anche le sentenze possono sbagliare. Io credo che le prove debolissime di allora vengano spazzate via da quelle nuove". Tarfusser aveva presentato istanza di revisione del processo ancor prima dei coniugi. “Un'enorme soddisfazione professionale”, ha detto, "una decisione che mi ripaga di alcune negatività che ho subito ma è in linea con quanto ho sempre fortemente creduto". A Rai News 24 anche l''avvocato difensore di Rosa e Olindo Fabio Schembri si è dichiarato molto soddisfatto per la riapertura del processo.

I giudici riaprono il caso: in aula a marzo Diciassette anni dopo torna, dunque, in aula la strage di Erba, uno dei romanzi neri popolari che più hanno spaccato l'opinione pubblica. La Corte d'Appello di Brescia richiama tutti i protagonisti della vicenda, a cominciare dagli imputati Olindo Romano e Rosa Bazzi e dai familiari delle vittime, per discutere a partire dal primo marzo dei nuovi elementi portati in tre istanze dagli avvocati dei coniugi, Fabio Schembri, Nico D'Ascola e Luisa Bordeaux, e dal sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser. La giustizia finora non ha manifestato dubbi: triplo ergastolo, in ogni grado fino alla Cassazione, per gli imputati riconosciuti colpevoli per l'omicidio di Raffaella Castagna, Youssef Marzouk, Paola Galli e Valeria Cherubini e per il tentato omicidio di Mario Frigerio, avvenuti l'11 dicembre 2006 nella corte di Erba. Ora però si apre un capitolo extra perchè i documenti presentati sono stati ritenuti meritevoli di un approfondimento che significa un nuovo processo con richieste di prova, dibattimento, discussione e sentenza. Prendere o lasciare per i due vicini di casa più famosi d'Italia: conferma della condanna (possibile anche una riformulazione dell'entita') o assoluzione. Con eventuali ricorsi alla Suprema Corte possibili per entrambi gli epiloghi. La lunghezza del dibattimento dipenderà da quante richieste di prova saranno accolte dai giudici. Tutte, nessuna o alcune.

ansa Strage di Erba: a marzo si decide per la revisione del processo

La nuova strategia della difesa La difesa punta su consulenze, testimonianze, interviste e intercettazioni ambientali interpretate dai periti. "Le consulenze - spiega Tarfusser - sono legate in particolare alla ricostruzione dell'omicidio di una delle vittime, Valeria Cherubini, e al distacco dell'energia elettrica e alla presenza di persone nella casa di Raffaella Castagna nel pomeriggio prima della strage". Da riconsiderare anche, in questa lettura, le intercettazioni ambientali sul letto d'ospedale del sopravvissuto Mario Frigerio, uno studio sull'energia elettrica nella casa dell'eccidio, la testimonianza di Abdi Kais, mai sentito dagli inquirenti, e residente nell'abitazione di Erba, che venne poi arrestato per spaccio nella zona dove avvenne l'eccidio. Il procuratore generale ha parlato di un possibile "errore giudiziario" mettendo in discussione le macchie di sangue di Cherubini trovate sul battitacco dell'automobile di Olindo e rimproverando la mancanza di attenzione per piste alternative. La Procura di Como aveva replicato in una nota a Tarfusser evidenziando "le confessioni di Rosa e Olindo" e le "prove certe" tra cui il ruolo di Frigerio che riconobbe negli imputati gli autori del crimine. Nella citazione diretta a giudizio, viene indicato anche l'avvocato Manuel Gabrielli, morto il 7 gennaio 2023 a 47 anni. Non è stato l'unico ad andarsene in questo lunghi anni nei quali l'attenzione dei media non è mai diminuita. Il 16 settembre 2014 è mancato Frigerio (i figli Elena e Andrea sono parti civili), il 30 marzo dello scorso anno il carabiniere Luca Nesti, tra i primi a occuparsi della vicenda.