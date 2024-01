Taipei contro Pechino per l'invio di palloni aerostatici: "Molestia e minaccia per le rotte aeree"

La tensione è alta nello Stretto di Taiwan in vista dalle elezioni presidenziali e dello Yuan Legislativo (il parlamento) sull'isola previste il 13 gennaio e dopo che, nel suo discorso di fine anno, il presidente cinese, Xi Jinping, ha parlato della riunificazione con Taiwan come di una "necessità storica".

La Cina rivendica l'“isola ribelle” come parte del suo territorio e negli ultimi anni ha intensificato la pressione militare e politica, inviando un numero senza precedenti di aerei da combattimento e navi da guerra intorno alle sue acque.

Da dicembre sono arrivati anche i palloni aerostatici cinesi che attraversano la linea mediana che separa l'isola autogovernata e la Cina. Una pratica contro cui si è scagliato il ministro della Difesa di Taiwan che ne ha chiesto "la fine immediata per garantire la sicurezza dei voli nella regione", affermando che rappresentano una "seria minaccia" per le rotte aeree e sono anche una forma di “molestia”.

Secondo il dicastero in più casi i palloni non si sono limitati a oltrepassare i confini ma hanno sorvolato l'isola da est a ovest, passando vicino alla base aerea di Ching-Chuan-Kang e al porto di Keelung, chiave per le cruciali relazioni commerciali di Taiwan con il Giappone. “Una guerra psicologica contro la popolazione”, sostiene il ministero.